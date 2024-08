Most érkezett: a luxusjachtbaleset áldozatai közül többet is megtaláltak

A Szicília partjainál elsüllyedt luxusjacht roncsait kutató búvárok megtalálták a hat eltűnt utas közül kettőnek a holttestét – írja a The Guardian. A Reuters egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a két holttest közül az egyik egy „erős felépítésű ember”.

Fotó: Anadolu / AFP

A The Guardian azt is írta, hogy a tűzoltók búvárjai azt mondták, hogy

két holttestet a Bayesian hajótestében találták meg.

A holttesteket, amelyek közül az egyiket férfiként azonosítottak, a matracok mögött találták meg egy kabinban, a búvárok által felnyitott repedés közelében. A hatóságok nem erősítették meg, hogy találtak-e holttesteket a roncsban.

Összesen hat ember utazott a hajón: Jonathan Bloomer, a Morgan Stanley International elnöke és felesége, Anne Elizabeth Judith Bloomer, Mike Lynch brit vállalkozó és lánya, Hanna. Lynch ügyvédje, Chris Morvillo és felesége, Nada.

Korábban nyilvánosságra hozták azt a videót, amely megmutatja a Bayesian luxusjacht balesetének pillanatát. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy egy ilyen felvétel létezik, és nem lehet kizárni, hogy idővel több is napvilágot lát majd.

A rendkívüli szerencsétlenségről a Világgazdaság több cikket is közölt. Egyelőre nem világos, hogyan veszett oda az óriási méretű luxushajó, miközben más, jóval gyengébb kivitelű jachtok megúszták a szicíliai vihart. Az értetlenséget a megjelent videó csak tovább fokozza, hiszen világosan kivehető belőle, hogy a Bayesian a porticellói kikötő közvetlen közelében tartózkodott a szerencsétlenség pillanatában.

Arról is beszámoltunk, hogy mintha elátkozták volna a Bayesian vitorlást. Pontosabban nem is a hajót, hanem az azon ünneplő társaságot. Pontosabban nem is csak a hajón ünneplő társaságot, hanem azokat, akik Mike Lynch brit milliárdossal együtt érintettek voltak a Hewlett-Packard által indított büntetőperben. A luxusjachtbaleset háttere már-már hátborzongató.