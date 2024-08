Harmadik napja tart a Szicília partjainál elsüllyedt luxusjacht drámája. A mentőakció folyamatos, de egyelőre nem járt eredménnyel: a nehéz tengeri körülmények között zajló misszió még nem találta meg a balesetben eltűnt hat személyt.

Luxusjachtbaleset Olaszországban: akinek köze volt az amerikai világmultival szembeni perhez, mind meghalt vagy eltűnt / Fotó: The Sun

A realitás azt mondatja, hogy nincs már esély arra, hogy élve kerüljenek elő, ugyanakkor a csodát természetesen soha nem lehet kizárni. A hat utas, akiket keresnek

Jonathan Bloomer, a Morgan Stanley International elnöke

és felesége, Anne Elizabeth Judith Bloomer.

Mike Lynch brit vállalkozó

és lánya, Hanna.

Lynch ügyvédje, Chris Morvillo

és felesége, Nada.

Őket azonban nemcsak az köti össze, hogy élvezték az 56 méteres Bayesian kínálta páratlan körülményeket, hanem az is, hogy ugyanazt ünnepelték: Mike Lynch milliárdos techguru bírósági felmentését az amerikai informatikai óriás, a Hewlett-Packard (HP) által indított büntetőperben.

Mike Lynch pere a HP ellen: dollármilliárdos csalás a vád

Nem kis ügyről volt szó. Az amerikai ügyészek több mint harminc tanút hívtak be, hogy bizonyítsák a vádakat. Az eljárás is elhúzódott bő egy évtizedig. A brit Lynch és vádlott-társa, Stephen Chamberlain azért került az amerikai igazságszolgáltatás elé, mert hazájuk végül kiadta őket, Lynch egy évet háziőrizetben is töltött. Az eset dióhéjban: Mike Lynch az Autonomy nevű szoftvercég társalapítója, amelyet a brit technológiai szcéna egyik legfényesebb szereplőjeként tartottak számon. Ennek volt a pénzügyekért felelős alelnöke Stephen Chamberlain.

A HP dollármilliárdos csalással vádolta meg őket azt követően, hogy 2011-ben az Autonomyt 11 milliárd dollárért eladták az amerikai multinak. Az ügyleten a cambridge-i végzettségű matematikus Lynch a hírek szerint 800 millió dollárt kaszált. A HP később bejelentette, hogy a cég értékét 8,8 milliárd dollárral túlárazták, és a páros átverte őket.

Mike Lynch és Stephen Chamberlain az idén júniusban fellélegezhetett, ugyanis a San Franciscó-i esküdtszék felmentést adott mindeme vádpont alól. Ha elmarasztaló ítélet születik, két évtizedes börtön várta volna őket. Mike Lynch később erről úgy nyilatkozott, hogy csak azért tudta bebizonyítani az ártatlanságát, mert megvolt a vagyona ahhoz, hogy kifizesse a hatalmas jogi költségeket.