Oltási tűzszünetről állapodott meg Izrael és a Hamász

Az izraeli hadsereg és a Hamász palesztin iszlamista szervezet megállapodott három, különböző zónákat érintő, három napig tartó fegyvernyugvásról Gázában, hogy be lehessen adni 640 ezer gyereknek a gyermekbénulás elleni védőoltás első adagját – közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik vezető tisztviselője.

Rég legyőzöttnek hitt járvány megfékezését célozza a tűzszünet / Fotó: AFP

Vasárnap kezdődik a tűzszünet és az oltási kampány

Az oltási kampány vasárnap veszi kezdetét, és reggel 6-tól délután 3-ig nem szólnak majd a fegyverek a világszervezet palesztin területekért felelős tisztviselője, Rik Peeperkorn szerint, aki azt is elárulta, hogy az oltásokat először Gáza középső részén adják be, majd a kampány az enklávé déli részén folytatódik, és végül az észak-gázaiak kapják meg a védőoltást. Szükség esetén a fegyvernyugvások egy negyedik napra is meghosszabbíthatók.

Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója az ENSZ Biztonsági Tanácsában csütörtökön elmondta, hogy tapasztalataik szerint egy vagy két további nap gyakran kell a szükséges lefedettség eléréséhez. Az oltások második körét négy héttel kell az első adag után beadni.

Ryan szerint a járvány megfékezéséhez és nemzetközi terjedésének megakadályozásához mind a két körben legalább 90 százalékos oltottságot kellene elérni.

A WHO augusztus 23-án erősítette meg, hogy egy csecsemő lebénult a betegség következtében, ami az első eset Gázában 25 éve. Egy Hamász tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy készen állnak a kampány biztosítására. Szerdán az izraeli hadsereg humanitárius szárnya azt közölte, hogy az oltási kampány a hadsereggel együttműködve valósul meg, a rutinszerű humanitárius fegyvernyugvások részeként, ami lehetővé teszi, hogy a palesztinok elérjék az egészségügyi központokat, ahol megkaphatják az oltást.