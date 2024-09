A sportsikerek mögött széles körű együttműködés áll

Az MBH-nál úgy látják, a videós tartalom és a fogyasztás mikéntje megváltozott, előtérbe került az online fogyasztás, több kattintást hoz a rövid, pörgős videós tartalom és a streamingszolgáltatás, az utóbbi mellett szól a visszanézési lehetőség is. A pénzintézet a sport-márka-összekapcsolódást tudatosan viszi véghez,

szponzorként kilenc sportolóval szerződtek idén.

Az MBH-nál cél az is, hogy a sportoló márkanagykövet lehessen, továbbá a támogatói hátország bemutatására is hangsúlyt fektetnek egy-egy versenyző promotálásánál.

A médiajelenlét és a sportoló

Pécsi Máté, a Sponsmore ügyvezetője arról beszélt, hogy a sportszponzoráció digitalizálását tűzték ki célul. Céljuk, hogy a digitalizáció a sportban is megjelenjen; jó iránynak tartja, hogy az MBH, illetve hozzá hasonló módon mások is kapcsolódnak a sport világához.

Változott a médiafogyasztás, a tartalom pedig akár már előre elérheti a fogyasztót

– ezt már Door Tamás, a Mediaworks Hungary innovációs igazgatója mondta. Hozzátette: mára a közösségi médiának megfelelő tartalomgyártás is fontos iránnyá vált.

„A médiajelenlétet minden sportoló máshogy éli meg, más-más arányban engedi be az életébe” – jegyezte meg Tótka Sándor olimpiai, kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok, valamint ifjúsági olimpiai bajnok kajakozó. Elmondása szerint sok szeretetet kap a szurkolóktól, pont ezért kezdett előadásokat tartani. Megjegyezte, hogy egy sportolónak nehéz beilleszteni az életébe a szereplést, azonban ez tervezhető és tanulható.

Mentálisan is kell edzeni a sportolót

A második kerekasztal-beszélgetésen szó esett a felkészülés lélektani háttérről is, hiszen ma már szakembergárda segíti a sportolót, nem pedig önmagában az edző.

„A sportpszichológia nem egyenlő a klinikai pszichológiával; olyan felkészítést kell nyújtani, ahol a sportoló módszereket is tanul, hogy valóban csúcsformát mutathasson – mondta Lénárt Ágota sportpszichológus, egyetemi docens. – Nem elég csupán az edzés, fejben is meg kell lennie a kontrollnak, és a sikert is meg kell tanulni kezelni, valamint fel kell tárni az elakadások hátterét” – sorolta utalva arra, hogy időt kell szánni a személyiségfejlesztésre.