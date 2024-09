Németország leállította fegyverexportját Izraelbe

Drasztikusan lecsökkent Németország fegyverexportja Izraelbe. Tavaly Németország 326,5 millió euró értékű katonai felszerelést és fegyvert szállított a zsidó államnak, ami tízszer több mint 2022-ben volt, idén viszont drasztikusan csökkent az export – írja a Reuters a német gazdasági minisztérium adataira hivatkozva.

Lecsökkent Németország fegyverexportja az izraeli hadseregnek / Fotó: AFP

Németország 14,5 millió euró értékben döntött szállítmányokról Izraelnek idén augusztus 21-ig, ebből a fegyverek csupán 32 450 eurót képviseltek.

Németország fegyverszállításait a Nemzetközi Bíróságon (ICJ) és egy berlini bíróságon is megtámadták a kritikusok. Az előbbinél Nicaragua, az utóbbinál az Európai Alkotmányjogi és Emberi Jogi Központ (ECCHR) indított több pert a német állam ellen. A keresetekben azt állították, hogy Németország a katonai ellátásokkal hozzásegítette Izraelt palesztin civilek tízezreinek megöléséhez, ami egyenlő a népirtással, valamint humanitárius válság előidézéséhez a Gázai övezetben.

A német állam védekezése szerint

tavaly október óta nem ad háború megvívására alkalmas fegyvereket Izraelnek, csupán hosszú távú szerződéseit teljesíti pótalkatrészekkel. Steffen Hebestreit kormányszóvivő ugyanakkor leszögezte, hogy nem bojkottálják Izraelt.

Alexander Schwarz, az Európai Alkotmányjogi és Emberi Jogi Központ ügyvédje öt pert indított a német állam ellen egy berlini bíróságon. A jogász szerint a jóváhagyások jelentős csökkenése valóban azt jelzi, hogy a döntéshozók vonakodnak fegyvereket adni Izraelnek, de ez csak átmeneti, és nem számít a politikai hozzáállás megváltozására.

Egyelőre egyik perben sincs döntés.

Megosztó kérdés az Izraelnek juttatott fegyverexport

A német kormánykoalíció megosztott a témában. A kancellárt adó szociáldemokraták támogatják Izraelt, a Zöldek vezette gazdasági és külügyminisztériumok a kritizálók közé tartoznak.

A fegyverek Izraelnek adása más országokban is vitát váltott ki, ami miatt nemcsak Németország ad kevesebb fegyvert Benjámín Netanjáhú kormányának. Nagy-Britannia szeptemberben, Hollandia pedig februárban döntött a szállítmányok beszüntetéséről. Az utóbbit egy holland bíróság kötelezte arra, hogy állítsa le az F-35-ös vadászgépek alkatrészeinek Izraelbe irányuló exportját, mivel aggályosnak találta, hogy azokat polgári célpontok ellen is használhatják Gázában. Az Egyesült Államokat is aggasztja a fegyverek jogtalan célra való felhasználása, Joe Biden elnök rövid időre beszüntette a rakéták küldését Izraelnek.