Hiánycikk a pártatlan hírszolgáltatás az ukrán helyzetről a nyugati sajtóban

A (második) iraki háborúról Több mint huszonegy esztendeje ért véget a második iraki háború. George W. Bush amerikai elnök az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó fedélzetén mondta el 2003. május elsején szállóigévé vált rövid mondatát: a küldetést teljesítettük (Mission Accomplished). A hadműveletet az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem hagyta jóvá – azaz nemzetközi jogi szempontból az akció erősen kétséges volt. Mint ahogy a megindoklás (atomfegyverprogram, nagy mennyiségű tömegpusztító fegyver megléte) is. A koalíciós erők megszállták Irakot, egységkormány alakult, indokolatlanul feloszlatták a térség egyik legerősebb legjobban felszerelt-kiképzett hadseregét. Sok szélnek eresztett tiszt, hivatásos katona – munkalehetőségek híján is - a szélsőségekre, a terrorra épülő Iszlám Állam (ISIL) katonai szárnyának a tagja lett. Irak két évtized alatt sem tudott talpra állni, ma is harcok folynak a több részre szakadt országban. Az iraki háború 2004-2009-es szakaszában elkövetett jogsértő cselekedetekről csaknem négyszázezer titkos amerikai dokumentumot kiszivárogtató (whistleblower) Wikileaks oldalt üzemeltető ausztrál Julian Assange néhány hete szabadult, miután alkut kötött az amerikai hatóságokkal.