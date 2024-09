Mi van Zelenszkij béketervében?

Először is: miért lett annyira sietős az ukránoknak, hogy hirtelen legkésőbb 2024 decemberéig be akarják fejezni a több mint két és fél éve tartó háborút?

Kétségkívül szerepet játszik az amerikai elnökválasztás bizonytalansága is. Ha novemberben Trump győz, és januárban megtörténik a beiktatása, Ukrajna egy számára kedvezőtlen békére kényszerülhet. Trump alelnök jelöltje, J. D. Vance már bejelentette, hogy a Trump-féle béketerv gyakorlatilag a frontvonalak jelenlegi állapotban történő befagyasztását és Ukrajna kötelező semleges státuszát jelentené. Ha ebbe majd az ukránok nem mennek bele, az új washingtoni vezetés leállítja a katonai segélyeket.

Ennél is komolyabb okot ad a sietségre a fronton kialakuló egyre kedvezőtlenebb helyzet. A kurszki ukrán betörés óta az orosz hadsereg előrenyomulása a donyecki fronton felgyorsult. A dél-donyecki fronton (vuhledári-kurakhovói frontszakasz) a következő hónapokban az egész ukrán védelem összeomlása fenyeget, jelentős ukrán területi veszteségekkel.

Az ukrán csapatok itt naponta kénytelenek egyre hátrébb és hátrébb vonulni új kiépítetlen állásokba, fogyatkozó lőszerrel, egyre kevesebb haditechnikával és személyi állománnyal. Vuhledár napokon belül el fog esni. Ráadásul Kurszk megyében is elindult egy orosz ellenoffenzíva, lecsökkentve a Szudzsa körüli ukrán ellenőrzésű terület nagyságát. Ennek a megállítására az ukrán hadsereg kénytelen volt újabb egységeket Kurszkba küldeni.

A NATO-tagok találkozójának szélén a Washingtoni Kongresszusi Központban 2024. július 11-én Washingtonban / Fotó: AFP

Kijev a színfalak mögött jól látja a saját és az oroszok erőforrásai közötti növekvő szakadékot. Zelenszkij elnök maga is arról panaszkodik, hogy hiába hozott létre Ukrajna idén újabb dandárokat, azokat egyszerűen nem tudja ellátni fegyverekkel és harcjárművekkel. (14 újonnan létrehozott dandárból 4 dandárt tudtak úgy ahogy felszerelni az ukrán elnök szerint.) A nyugati segélyek dinamikája is csökken. Zelenszkij szerint például most háromszor kevesebb Himars rakétát kap az ukrán hadsereg mint 2022 nyarán.

Az ukrán vezetés valószínűleg jogosan fél attól, hogy egy nagyobb katonai vereség a donyecki frontvonalon komoly következményekkel járhat az ukrán hadsereg moráljára és az egész ukrán társadalomra.

Ráadásul más szempontok miatt is sietnie kell az ukrán vezetésnek. A kényszersorozások hónapról hónapra nehezebben mennek. A költségvetésben egyre nagyobb a lyuk. Az ukrán energiarendszer egyre rosszabb állapotba kerül a folyamatos orosz légicsapások miatt. A lakosság folyamatosan hagyja el az országot stb.