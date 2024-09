Orbán Viktor újabb szövetségese szólal fel az olasz Liga októberi találkozóján

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője is részt vesz az olasz Liga párt október 6-i találkozóján – jelentette be Matteo Salvini, a Liga vezetője hétfőn, aki korábban Orbán Viktor jelenlétét is megerősítette. Matteo Salvini a közösségi oldalain jelentette be, hogy Geert Wilders is felszólal a Liga párteseményén.

Geert Wilders szövetségesének tartja Orbán Viktort / Fotó: AFP

Nagyon örülök, hogy részt vehetek és felszólalhatok a Liga Pontidában tartott gyűlésén október 6-án, vasárnap, kedves barátaimmal és szövetségeseimmel, Matteo Salvinivel és Orbán Viktorral

– jelent meg Geert Wilders üzenete Salvini és pártja oldalain.

A Liga vezetője hozzátette, az eseményt a szabadságnak, a biztonságnak és az igazságnak szentelik „emelt fővel, félelem nélkül”.

Matteo Salvini vasárnap Orbán Viktorral közös videofelvételt közölt, amellyel bejelentették a magyar miniszterelnök részvételét.

A Matteo Salvini vezette Liga, a Geert Wilders irányította Szabadságpárt és az Orbán Viktor vezette Fidesz júliustól közös európai parlamenti család tagja, amely a Patrióták Európáért nevet kapta.

Matteo Salvini azt követően szólította szövetségeseit a Liga október 6-i találkozójára, hogy a szicíliai Palermo ügyészsége hat év börtönt kért rá az Open Arms spanyol civilhajó 2019-es feltartóztatásáért. „Nem követtem el bűncselekményt, egyetlen bűnöm, hogy Olaszország határait és az olaszok biztonságát védtem” – hangoztatta Salvini, aki öt évvel ezelőtt belügyminiszterként megszigorította a Földközi-tengeren aktív, nem kormányzati szervezetek olaszországi kikötésének feltételeit.

Pontida a lombardiai Bergamo közelében található. A valamivel több mint háromezer lakosú város a Liga jelképes szülőhelyének számít. A lombardiai városok itt alapították meg a Lombárd Ligát, és felesküdtek 1167-ben a II. Frigyes német-római császár elleni harcra.

A mai Liga elődpártja, az Északi Liga vezetője, Umberto Bossi 1990-ben Pontidából indította el az akkor még kizárólag az észak-olaszországi autonómiáért küzdő pártot. Azóta a Liga majdnem minden évben a Pontidához tartozó mezőkön tartja nagygyűlését a párt vezetőinek és szavazótáborának részvételével. Ez lesz a Liga 36. pontidai találkozója.