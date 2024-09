Titkos dróngyárat működtet Kínában Oroszország

Kínában fejleszt harci drónokat Oroszország két európai hírszerzési forrás szerint is, melyeket az Ukrajnában zajló háborújában is bevetne. Az orosz állami fegyvergyártó cég, az Almaz-Antey IEMZ Lupol nevet viselő leányvállalata nemcsak Kínban működik, helyi szakemberek segítségével fejlesztette ki a Garppija-3 (G3) nevet viselő, 2000 kilométeres hatótávolságú, 50 kilogramm tömegű fegyvert szállítani képes drónját, de azokat ott is tervezi gyártani.

Óriási változást jelentene, ha Kínában gyártott drónok jelennének meg a fronton / Fotó: GettyImages(illusztráció)

Kína ellen is szankciók jöhetnek, ha igaz a drónokról szóló hír

A Reuters birtokába került dokumentumok szerint erről maga a Kupol értesítette az orosz hadügyminisztériumot. Amennyiben a hírszerzési források igaznak bizonyulnak, úgy az jelentős változást jelent Kína politikájában, hiszen az ázsiai ország eddig inkább csak kettős felhasználású termékeket és alkatrészeket exportált Oroszországba, ám teljes fegyverrendszereket nem.

Éppen amiatt sokan kételkednek abban, hogy Peking hajlandó lesz ilyen messzire menni, hiszen az megnyitná a kapukat az országot sújtó nyugati szankciók előtt. A hírszerzők által a Reutershez eljuttatott dokumentumok szerint ugyanakkor

már érkeztek is a Kínában gyártott drónokból Oroszországba, igaz, egyelőre csak további tesztek céljából.

A Kínában gyártott drónokból a Kupol egyelőre csak hetet küldött el Oroszországba, és a G3 típusból pedig csak kettőt. A dokumentumokból az nem derül ki, hogy az orosz hadügyminisztérium zöld jelzést adott-e a drónok sorozatgyártására, Peking pedig ismételten tagadja, hogy Kína vagy kínai cégek fegyverrel látnák el Moszkvát az orosz-ukrán háború során.

Ugyanakkor a kínai külügyminisztérium a közelmúltban jelezte, hogy nem vonatkoztak nemzetközi korlátozások azokra az alkatrészekre és motorokra, melyeket a Garpija-A1 drónok gyártásához használtak. A Kupol azonban az alkatrészeken túllépve, teljes fegyverrendszereket akar Kínában gyártani.