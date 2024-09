Van, ahol már egy hónap sincs karácsonyig

Korán érkezik a karácsony Venezuelába, ahol mind Nicolas Maduro, mind az ellenzéki Edmundo Gonzalez saját magát tartja az elnökválasztás győztesének. Az elnök ugyanis hétfő este arról beszélt heti tévéműsorában, hogy már szeptemberben érződik a karácsony illata, ezért úgy döntött, hogy előrehozza az ünnepet, amit így december vége helyett október 1-jén tartanak majd.

Fotó: AFP

A Maduro-rezsim közben a választások elcsalása elleni tüntetésekre is kemény kézzel lecsapott és letartóztatási parancsot adott ki Gonzalez ellen, aki az ellenzéki szavazatszámlálók szerint több mint kétszer annyi szavazatot szerzett a július végi elnökválasztáson.

A karácsony előbbre hozása nem oldja meg Venezuela problémáit

A közelgő ünnep azonban kétséges, hogy képes lesz egyesíteni a mélyen megosztott venezuelai társadalmat, ahol Maduro hatalma egyre inkább a karhatalmon alapul. Maduro örömét pedig az ronthatja el, hogy a napokban az Egyesült Államok lefoglalta az elnök különgépét a Dominikai Köztársaságban, mondván, azt a szankciókat megszegve vásárolták meg.

A 2013 óta hatalmon lévő Maduro egyébként nem először hozta előre a karácsonyt, ugyanis ezt már a koronavírus-járvány idején is megtette korábban. Azonban ennyire hamar még sosem érkezett Venezuelában a karácsony – jegyzi meg az AP hírügynökség.

Nem hiszik el, hogy Maduro tényleg nyert a választáson

A venezuelai államfőhöz hűséges hatóságok csupán a szavazatok összesítését hozták nyilvánosságra az elnökválasztás után, míg az ellenzék szavazókörökre lebontott részletes eredményekkel próbálta bizonyítani győzelmét. Hivatalosan azonban Madurónál maradt a hatalom az elnök brutális méretű választási veresége ellenére.

Az időközben lezajlott tiltakozások miatt több mint 2 ezer embert is letartóztattak az országban.

Az országot sújtó gazdasági nehézségek is megnehezítik a karácsony megünneplését, hiszen a minimálbér mindössze 130 bolivár (1200 forint). A dolgozók ugyanakkor mintegy 40 dollárnyi (~14 ezer forint) élelmiszer-támogatást is kapnak, ami a különböző kormányzati támogatásokkal akár elérheti a havi 90 dollárt (~32 ezer forint) is.