Az izraeli háború 374. napja – megszólalt az EU az ENSZ-békefenntartók elleni támadással kapcsolatban

A Közel-Keleten továbbra is nagy a készültség az egy éve tartó háború további eszkalálódása miatt. Izrael folytatja harcát az Irán által támogatott Hezbollah libanoni és a Hamász gázai csoportjai ellen. Teherán súlyos következményekkel fenyegette meg Izraelt, ha az iszlám köztársaságot támadás éri. Az izraeli erők már Bejrút városát is bombázzák. Izrael többször is kijelentette, hogy válaszolni fog Irán október 1-jei rakétatámadására. Az iszlám állam megtorlásként indított válaszcsapást, Izrael gázai és libanoni katonai műveletei, valamint a Hamász és a Hezbollah számos vezetőjének meggyilkolása miatt.