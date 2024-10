A Hamász egyetlen még élő vezetője, Jahja Szinvar elrejtőzve ad utasításokat parancsnokainak, és a fegyveres történéseket nem közvetlenül irányítja, hanem csupán szélesebb politikai iránymutatásokat kínál. Becslések szerint Szinvar arra számít, hogy Izrael és Irán közvetlen összecsapása csökkentheti a Gázára nehezedő katonai nyomást, és több időt nyerhet a Hamásznak.

A Hamász vezetője csak arra vár, hogy Izrael és Irán egymásnak essen / Fotó: Anadolu via AFP

A biztonsági tisztviselők úgy vélik, hogy Szinvar stratégiája a következő: körülbelül egy hónapig rejtőzködik, majd rövid időre felbukkan, hogy utasításokat adjon megmaradt parancsnokainak, mielőtt ismét visszavonulna. Ez megnehezíti az izraeli és a nemzetközi közvetítők tárgyalásait a túszok szabadon engedéséről – írja a The Jerusalem Post.

Szinvar abban reménykedik, hogy egy közvetlen összecsapás Izrael, Irán és a Hezbollah között megakadályozza az izraeli hadsereget, hogy még nagyobb erőket összpontosítson Gázában,

ezzel időt nyer magának és a Hamásznak. A Hamász vezetésében jelentős üresedések álltak be, főleg Iszmáil Hanije, a Hamász politikai vezetőjének halála után. Ezeket az üresedéseket most olyanok töltik be, mint Szinvar testvére, Muhammad Szinvar, akit tapasztaltabbnak és kegyetlenebbnek tartanak.

Biztonsági tisztviselők korábban felfedték, hogy az izraeli hadsereg közel került Szinvar felkutatásához egy gázai művelet során. Egy magas rangú izraeli tisztviselő megerősítette, hogy a legfrissebb hírszerzési információk alapján Szinvar újra kapcsolatba lépett a Hamász katari képviselőivel, új üzeneteket küldve. Nem világos, pontosan mikor küldte ezeket az üzeneteket, de a tisztviselő hangsúlyozta, hogy

Szinvar egyelőre nem enyhített álláspontján a túsztárgyalás kapcsán.

Mivel Szinvar most már egy személyben a Hamász teljhatalmú vezetője, ezért ő dönt a támadások és a túszok kérdéséről.