Keményen helyre tette a magyar miniszter Magyar Pétert: pontról pontra cáfolta az állításait

A tárcavezető szerint fontos az utánpótlás, ezért, ahogy eddig, ezután is számíthatnak a kormányra a fiatal gazdálkodók. A most záródó Vidékfejlesztési Programban mintegy 2300 fiatal gazda pályázott sikeresen különböző konstrukciók keretében és nyert el 66 milliárd forint, számukra célzott támogatást. Ezen belül több mint 1200 gazdálkodó 15 milliárd forint induló támogatásban részesült. Az agrárminiszter szerin az sem véletlen, hogy 2024-ben már több mint 7300 fiatal gazda, 252 ezer hektár után nyújtott be többlettámogatás iránti támogatási igényt, ami hozzávetőlegesen 30 ezer forintot jelenhet számukra pluszban hektáronként. Hozzáfűzte, hogy a fiatal gazdák számára egyszerűbbé vált a földszerzés azzal, hogy tíz hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak földet a gazdálkodók.

Az agrárgazdaság nemzetközi versenyképességének javulását a külkereskedelmi mutatók is jól tükrözik: 2010 és 2023 között az agrárexport 129,1 százalékkal nőtt, míg a feldolgozott termékek aránya az agrárexporton belül 62 százalékról 74,2 százalékra emelkedett.

„Minimum sportszerűtlen a négyszer nagyobb Lengyelország exportértékét összevetni a magyaréval, és 20 év lemaradását a mostani kormány nyakába varrni, de 2010 után büszkén álljuk az összevetést. 2010-ben még mindössze 5,8 milliárd euró volt a magyar exportérték, de 2023-ra már elértük a 13,4 milliárd euró értékű exportot, a modernizációs programunk pedig ennek gyors további növekedését fogja jelenteni” – zárta gondolatait Nagy István.