Kényelmetlenül magas egy átfogó közel-keleti háború esélye

Ritkán volt ilyen feszült a kétoldalú viszony

Az iráni célpontok körüli vita olyan időszakban folyik, amikor ritka feszültek az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatai. Netanjahu nyilvánvalóan és szinte kihívóan figyelmen kívül hagyja az amerikai tanácsokat a Hamász tavaly októberi terrortámadása óta, és megy a saját feje után. Amerikai figyelmeztetés ellenére a Hamász után agresszív katonai kampányba kezdett Irán másik csatlósa, a libanoni Hezbollah ellen is.

A feszültséget tökéletesen mutatja, hogy Biden és Netanjahu több mint egy hónap után szerdán beszélt egymással először, ami döbbenetesen hosszú kihagyás, figyelembe véve, hogy milyen sok minden történt azóta, Izrael többek között szó szerint lefejezte és jelentősen meggyöngítette a Hezbollahot.

Joe Biden amerikai elnök egy hónap után beszélt a héten először Netanjahuval / Fotó: AFP

Sokat mondó tény, hogy a Fehér Ház által a beszélgetésről kiadott közlemény említést sem tesz az esetleges izraeli válaszcsapásról. Ehelyett csak az szerepel benne, hogy Biden „megerősítette rendíthetetlen elkötelezettségét Izrael biztonsága mellett”, és „egyértelműen elítélte Irán október 1-jei, Izrael elleni ballisztikus rakétatámadását”.

Durva válasz lesz

Izraeli tisztviselők szerint a támadás ezúttal súlyosabb lesz, mint a tavaszi iráni rakétatámadásra adott. Amerikai és brit segítséggel áprilisban szinte az összes beérkező rakétát és drónt megsemmisítették, ezúttal azonban az iráni ballisztikus rakéták közül sok a célpont közelében csapódott be. A bevetett szuperfegyver, a Fattah-2 ugyanis hiperszonikus rakéta, amelyet sokkal nehezebb lelőni, és amely még a híres izraeli Vaskupolán is rést ütött, pedig nincs is teljesen készen.

„Irán Izrael elleni támadása agresszív volt, de kudarcot vallott, mert nem volt pontos” – mondta Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter szerdán, amikor látogatást tett a hadsereg egyik hírszerző egységénél.

A mi Irán elleni támadásunk azonban halálos, pontos és mindenekelőtt meglepő lesz. Nem fogják megérteni, mi történt és hogyan történt. Csak az eredményt fogják látni

– tette hozzá.