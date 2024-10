Tiborcz István nem hagyta szó nélkül Magyar Péter vádjait: "Nézz utána a valóságnak"

Luxemburgi minimálbért ígér Magyar Péter és a Tisza Párt. Hogy ez mennyire életszerű, azt mindenki döntse el maga. Viszont ha komolyan vesszük a Tisza Párt bejelentését, akkor az egymillió forintos minimálbérnek van egy eleme, amely meglehetősen furcsa, és zavart okozhat a munkáltatók és a munkavállalók oldalán is. Ezt Magyar Péter vagy elfelejtette, vagy nem is hallott róla, de most a vállalkozói oldal emlékeztette rá.