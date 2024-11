Bemutatta legújabb lopakodó vadászgépét Kína – íme az amerikai F-35-ös vetélytársa

Először mutatta be nyilvánosan legújabb lopakodó vadászgépét Kína, mellyel igyekszik megszerezni a légi fölényt az Egyesült Államokkal szemben a csendes-óceáni térségben.

Kínának ez már a második lopakodó vadászgépe / Fotó: Imaginechina via AFP

A szárazföldi indítású J-35A lopakodó vadászgépet kedden mutatták be Csuhaiban, egy nemzetközi légikiállításon, egy ötperces légibemutató keretében, de a sajtó láthatta a vadászgép repülőhordozó anyahajóra szánt változatát is. A kétévente megrendezett bemutató Ázsia egyik legnagyobb harci repülőkkel foglalkozó rendezvénye – írja a Financial Times.

Véget érhet az amerikai technológiai fölény

Bár a J-35 teljesítményéről kevés részlet nyilvános, a vadászgépet az elemzők szerint Kína az amerikai F-35-ös, szintén lopakodó vadászgép vetélytársának szánja, miközben Peking gőzerővel modernizálja hadseregét a térségben fokozódó feszültségek árnyékában. Carl Schuster, az amerikai Csendes-óceáni Parancsnokság egykori hírszerzési vezetője szerint Kína a bemutatóval azt kívánta demonstrálni, hogy az ország hadereje képes felvenni a versenyt az amerikaival.

Az elemző felidézte, hogy

az amerikai hadsereg minden, a második világháborút követő háborúban élvezte a légi fölényt, ám Kína fejlődő légiereje kihívást jelent ennek a hagyományos nyugati előnynek.

A J-35 bemutatásával Kína a második olyan ország az Egyesült Államok után, amely egyszere két lopakodó vadászgépet képes gyártani, ráadásul az F-22 Raptor gyártásának leállítása után az egyetlen, amely valóban gyárt is két különböző lopakodó vadászgépet. Tehát a harci eszközök terén Kína már utolérte az Egyesült Államokat, ám a kiképzés vagy a rendelkezésre állás terén még továbbra is van 10-15 év hátránya.

Az új lopakodó vadászgép hamarosan a kínai hadgyakorlatokon is feltűnhet

A most bemutatott lopakodó vadászgépet több mint egy évtizedig fejlesztette az állami Aviation Industry Corporation of China egyik részlege, a Shenyang Aircraft Corporation. Becslések szerint a J-20-as lopakodó vadászgéphez csatlakozó J-35 2026 márciusától vehet majd részt kínai hadgyakorlatokon.

Noha Peking a vadászgép függőleges fel- és leszállásra képes változatát még nem mutatta be, és a J-35 közel 10 évvel az F-35 után áll szolgálatba, miközben az Egyesült Államok már a vadászgépek következő generációjának fejlesztésén dolgozik, Kína feldolgozóipari képességei azt jelentik, hogy

gyártása olcsóbb lehet, mint amerikai vetélytársáé, ami előnyt jelenthet az exportpiacokon.

A légikiállításon bemutatott orosz Szu-57 pedig a szélesedő és mélyülő orosz–kínai együttműködésre világít rá. A légi hadviselés terén azonban mind Kína, mind az Egyesült Államok egyre inkább a pilóta nélküli, mesterséges intelligencia irányította robotrepülők fejlesztésére koncentrál.