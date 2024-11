Retteghet Amerika: elkészült az ultramodern lopakodó kínai vadászgép, itt vannak az első felvételek – videó

November 12. és 17. között mutatkozik be hivatalosan is a kínai légierő legújabb fejlesztése, a J–35A lopakodó vadászgép, melyről most jelentek meg az első felvételek. A kínai vadászgép gyártása katonai források szerint jövőre kezdődhet el.