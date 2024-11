Több tucat civillel is végeztek az izraeli légicsapások

Az Észak-Libanonra és a Gázai övezetre mért izraeli csapások során több tucat ember vesztette életét vasárnap, köztük több gyermek is – számolt be róla a helyi mentőszolgálatok és tisztviselők tájékoztatása alapján a BBC.

Több libanoni épületet is találat ér az izraeli támadások során / Fotó: Houssam Shbaro / AFP

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint legalább 23 ember, köztük hét gyermek vesztette életét a fővárostól, Bejrúttól északra fekvő Büblosz közelében lévő Almatban. A Gázai övezet északi részén a polgári védelmi ügynökség beszámolói alapján legalább 30 ember halt meg, amikor az izraeli hadsereg két házra is csapást mért. Az első csapás vasárnap kora reggel egy dzsabaliai házat ért, ebben legalább 25 ember életét vesztette, köztük 13 gyermek is, és több mint 30-an megsebesültek.

Az izraeli hadsereg (IDF) szerint a megsemmisített libanoni épületekben a Hezbollah fegyvereket tárolt, és több akciót is onnan működtetett. Hozzátették, hogy számos lépést tettek annak érdekében, hogy az akció ne veszélyeztessen civileket, beleértve a légi megfigyelést és a hírszerzést is. Az IDF szerint egy olyan dzsabaliai helyszínre mértek csapást, ahol terroristák tevékenykedtek, és ennél a támadásnál is megtették a szükséges lépéseket a civil lakosságot érő esetleges veszteségek minimalizálására. Az is hozzátették, hogy mindkét incidens részleteit vizsgálják.

Nagy erőkkel támad Izrael

Izrael az elmúlt hetekben tovább fokozta az Irán által támogatott libanoni fegyveres csoport, a Hezbollah elleni hadjáratát. Fő célpontja Dél-Libanon volt, azzal a céllal, hogy gyengítse a csoport képességeit a zsidó állam ellen rendszeresen indított rakéták kilövésére. Az IDF azonban egyre gyakrabban vesz célba városokban, lakott területen lévő, feltételezéseik szerint a Hezbollahhoz köthető épületeket is.

A libanoni egészségügyi tárca emlékeztetett, hogy nemcsak vasárnap történtek ilyen támadások, hanem szombaton is, akkor 53 ember vesztette életét.

Az IDF arról számolt be, hogy a hétvége során mintegy 70 rakétát indított Izrael ellen a Hezbollah, de ezeket mind sikerült elfogniuk.

Az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus hét héttel ezelőtti eszkalálódása óta Libanon-szerte legalább 3189 ember halt meg, 14 078 megsebesült és több mint 1,2 millióan kényszerültek lakóhelyüket elhagyni a libanoni hatóságok szerint. Nem véletlenül, hogy az elmúlt időszakban több magyar is kimenekített Libanonból a Külgazdasági és Külügyminisztérium.