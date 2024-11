Rohanás a gumishoz – fagyos napok jönnek

Az idei ősz eddigi leghidegebb reggele volt a hétfői: majdnem az egész országban fagyott, köd csak elvétve alakult ki. Nyírtasson mínusz 6,5 fokot mértek. A naplementét követően gyorsan elkezdett süllyedni a hőmérséklet, az ország legnagyobb részén fagypont alá hűlt le a levegő.

Fotó: Cseke Csilla / MTI

Hétfőn az ország nagy részén napos időre van kilátás, egy gyenge hidegfront súrolja hazánkat, napközben 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden hasonló idő várható. Szerdán, csütörtökön, és pénteken pára és köd feloszlása után szintén sütni fog a nap. Ugyanakkor gyakorlatilag minden éjszaka 7 fok alá hűl majd a levegő, a viszonylag kevés felhőnek köszönhetően.

Itt az idő a gumicserére, 7 fok alatt a téligumi tapadása jobb, száraz nedves útfelületen is.

Érdemes időben gondolkodni, ugyanis komoly várólista kialakul általában ilyenkor a gumis üzemekben. Emellett az autósoknak érdemes bekészíteniük a jégoldót, és a téli ablakmosó-folyadékot is.

Emellett a kertekben, gyümölcsösökben, udvarokon itt az ideje a kerti csapok elzárásának is, és a fűtetlen nyaralók víztelenítése is időszerű. A csapok elzárásának elmulasztása komoly anyagi kárt okozhat, és az elfolyt víz mennyisége is jelentős lehet.