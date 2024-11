Tragédia – elsüllyedt egy turistákat szállító hajó az egyiptomi partoknál

A Vörös-tengeri terület kormányzója, Amr Hanafy vezérőrnagy elmondta, hogy egy repülőgép segítségével a haditengerészet több utast kimentett, ők megkapták a szükséges orvosi ellátást.

Fotó: Peter Kosztolicz



A túlélők keresése folyamatban van most is- tette hozzá.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a tragédiának van-e magyar áldozata, de a térség a magyarok körében is kedvelt búvárközpont.

Az egyiptomi hatóságok 16 embert mentettek ki, miután egy turistahajó elsüllyedt a Vörös-tenger partjainál - tájékoztatott a Reuters. A Vörös-tengeri kormányzóság közleménye szerint a Sea Story nevű hajó 45 embert szállított, köztük 31 különböző nemzetiségű turistát és 14 fős személyzetet egy többnapos búvártúrán, amikor elsülyedt Marsza Alam tengerparti városa közelében. A Vörös-tenger népszerű búvárhely, amely korallzátonyairól és tengeri élővilágáról híres, amelyek Egyiptom létfontosságú turizmusának kulcsa.

Idén júniusban már volt egy hasonló eset, amelynek magyar érintettje is volt. Az origo akkor azt írta, hogy az egyiptomi Marsza Alam közelében egy luxushajót sodortak zátonyra a hullámok, ami komoly sérüléseket okozott a hajótestben, és az Exocet nevű hajó lassan süllyedni kezdett. A fedélzeten egy magyar orvosnő is tartózkodott. A 40 méter hosszú hajó fedélzetén 24 turista tartózkodott, a magyar orvosnő is egyhetes búvártanfolyamra érkezett a térségbe. A nyári tragédia szerencsésen végződött, mindenkit sikerült kimenteni.