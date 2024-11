Már Ukrajna területén is felbukkantak az észak-koreai katonák

Jelenleg már több mint 11 ezer észak-koreai katona tartózkodik Oroszország kurszki régiójában, és vesz részt az ukránok elleni harcokban, erről számolt be Anatolij Bargilevics, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke. Elmondta, hogy ezeket a csapatokat főként kombinált fegyveres egységek alkotják, és hamarosan Ukrajna területén is megjelenhetnek – számolt be az Unian ukrán hírügynökség.

Ukrajna katonái hamarosan még több észak-koreaival nézhetnek szembe / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, hogy akár százezer katona is érkezhet Észak-Koreából Oroszországba a két ország közötti megállapodás keretében.

A CNN már arról is, hogy az észak-koreai katonák már az oroszok által megszállt Mariupolban és a szintén orosz kézen lévő Harkivi területeken is jelen vannak. A Financial Times szerint Phenjan nemcsak katonákat, hanem fegyvereket is küldött, köztük 50 önjáró tüzérségi egységet és 20 modernizált rakéta-sorozatvető rendszert. Ezt az értesülést később a dél-koreai hírszerzés is megerősítette, vagyis Észak-Korea immár aktív résztvevője az orosz–ukrán háború eseményeinek.

Az ukrán hadsereg persze nem bánik kesztyűs kézzel a vendégekkel, november 20-án Storm Shadow rakétákkal nagy erejű csapást mértek egy a Kurszki területen egy olyan bunkerre, ahol nagy valószínűséggel orosz és észak-koreai tábornokok tartózkodhattak. Egy magas rangú észak-koreai tábornok megsebesült a rakétacsapás következtében.