Vitézy Dávid: a fővárosban csak online lehessen a parkolásért fizetni, a parkolóőrökre nincs szükség

Több száz parkolóóra működik a fővárosban, azonban az emberek 80 százaléka ma már mobillal parkol, az automaták működtetése, karbantartása pedig mintegy hatmilliárd forintba kerül évente.

Vitézy Dávid javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésben az online parkolásfizetésre / Fotó: Máté Krisztián / MTI

Azt javasoljuk, hogy vegyünk búcsút végre ezektől az automatáktól 2026-tól, és álljon át teljesen Budapest a mobilparkolásra

– közölte Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom képviselője a Facebook-oldalán. Hozzátette, hogy ehhez az is kell, hogy a mobilparkolást súlytó kényelmi díj el legyen törölve. Azt is mondta, ha nincs kényelmi díj, és eltűnnek az automaták, akkor több pénz lesz útfelújításra és közösségi közlekedésre.

„Azt is javaslom, hogy a BudapestGóban és a BKK applikációjában is tegyük lehetővé, hogy valaki parkolást indíthasson el” – mondta. Hozzátette, hogy az új rendszer azért lenne jó, mert az applikáción keresztül lehetne közös új termékeket is létrehozni: ha valaki már bérlettel rendelkezik, akkor például olcsóbban használhassa a P+R parkolást.

A hatályos szabályok szerint a fizetős zónákban 250 méterenként el kell helyezni egy parkolóórát, és ott biztosítani kell a készpénzes vagy bankkártyás fizetés lehetőségét. Vitézy Dávid a Hvg.hu-nak azt mondta: mivel nem lesz szükség automatákra, a kerületek jogszerűen hivatkozhatnak „érdekmúlásra” annak indokaként, hogy elállnak a szerződéstől.

Az új rendszerben parkolóőrökre sem lenne szükség.

Vitézy szerint a Google kamerás autóihoz hasonló járművek a tetejükre szerelt, körbeforgatható kamerával figyelnék a fizetős zónákat, rendszámfelismerő rendszerük pedig azonosítaná a járműveket, és ellenőrizné, hogy fizettek-e utánuk parkolási díjat.