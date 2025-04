Az orosz húsvéti tűzszüneti javaslatot az ukrán hatóságok kezdetben az emberi sorsokkal való játéknak tekintették, ám aztán Kijevnek "megsúgták", hogy ne utasítsa el a békekezdeményezéseket – jelentette ki Vlagyimir Putyin a tűzszünetről a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva.

Vlagyimir Putyin a tűzszünetről nyilatkozva úgy vélte: előre látták, hogy a harcok kiújulnak majd

Előkerült valaki, aki okosabb, és aki azt javasolta, valószínűleg a külföldi kurátorok, hogy az ilyen kezdeményezések elutasítása vesztes pozíció

– mondta Putyin. "Most azt látjuk, hogy a kijevi rezsim megpróbálja átvenni (a kezdeményezést), és a keretek bővítéséről beszélni mind az idő, mind a csapások tárgyának tekintetében" - tette hozzá.

Putyin szerint az ukránok nagyon sokszor megsértették a tűzszünetet

Putyin április 19-én tett bejelentést a harci cselekmények beszüntetéséről április 21-én nulla óráig. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elsőre elutasította az elképzelést. Három órával később újabb nyilatkozatot tett, amelyben beleegyezett, hogy 30 órára leállítsák a harci cselekményeket, majd 30 napra meg is hosszabbítsák a tűzszünetet. Az orosz elnök hétfőn közölte, hogy Moszkvának elemezni kell a húsvéti tűzszünet kihirdetésének tapasztalatait.

Elmondta, hogy az ukrán hadsereg közel ötezer alkalommal sértette meg a tűzszünetet, és hat ízben próbálkozott támadással, de általában véve csökkent az aktivitás.

Rámutatott, hogy a harcok kiújultak, de azt hogy ez így lesz, Oroszország már a tűzszünet kihirdetésekor előre jelezte. Emlékeztetett rá, hogy Moszkva mindig pozitívan viszonyult a békekezdeményezésekhez, és kifejezte reményét, hogy Kijev is így tesz majd. Putyin bejelentette, hogy Oroszország elemezni fogja a polgári objektumok elleni csapások moratóriumára vonatkozó javaslatokat is, és választ fog adni rájuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna civil objektumokat katonai célokra használ fel. Példaként említette meg, hogy Kijev külföldi "megbízóival" együtt megpróbált rakétarendszert tesztelni egy Odessza környéki mezőgazdasági üzemben. Az orosz védelmi tárca szombaton arról számolt be, hogy csoportos csapás mért ukrán Szapszan műveleti-taktikai rakéták kifejlesztésének helyszínére Odessza megyében. Az orosz elnök kitért a Szumiban végrehajtott orosz csapásra is. Azt mondta, hogy az ukrán fél április 13-án a egy civil létesítményben rendezett meg egy ünnepséget, amelyen olyan ukrán "katonákat és nacionalistákat" tüntettek ki, akik a kurszki régióban bűncselekményeket követtek el. Putyin szerint az orosz hadsereg azért mért csapást a szertartás helyszínére, "mert a bűnözőknek meg kell kapniuk a megérdemelt büntetést"