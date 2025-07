Németország hivatalosan is megerősítette, hogy több mint három Patriot rendszer beszerzését tervezik Ukrajna számára – jelentette be szerdán a német kormányszóvivő. A részleteken még dolgoznak, de annyi biztos, hogy az Egyesült Államok adja a fegyvereket, az európai országok – élükön Németországgal – pedig fizetik azokat.

Németország megerősítette: több Patriot rendszer is érkezhet Ukrajnába / Fotó: AFP

A bejelentés szerint a tárgyalások jelenleg is zajlanak azzal kapcsolatban, hány rendszerről van szó, ki veszi őket hivatalosan át, és hogyan történik majd a finanszírozás. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius éppen ezért utazik Washingtonba, hogy ott egyeztessen az amerikai védelmi miniszterrel, Pete Hegsethszel. A The Guardian arról számolt be, hogy az új szállítmányok kapcsán

az Egyesült Államok biztosítja a fegyvereket, de nem vállal közvetlen szerepet a hadműveletben.

A beszerzést európai országok finanszírozzák, és a NATO hivatalosan nem vesz részt az akcióban. Eddig Németország két rendszert vállalt, Norvégia egyet, de most háromnál többről folynak az egyeztetések. A német kormány szerint Oroszország katonai koncentrációja nő, ezért „meg kell erősíteni Ukrajna védelmét”.

Miért fontos ez Ukrajnának?

Ukrajna hónapok óta kér újabb légvédelmi eszközöket, mivel napi rendszerességgel érik rakéta- és dróntámadások. Az ország elnöke, Volodimir Zelenszkij külön kiemelte, hogy további Patriot rendszerekre és rakétákra van szükségük, hogy meg tudják védeni a városokat és a létfontosságú infrastruktúrát.

A Patriot az egyik legmodernebb amerikai légvédelmi rendszer,

amely képes elfogni repülőgépeket, ballisztikus rakétákat és cirkálórakétákat is – típustól függően. A rendszer mobil, vagyis könnyen áthelyezhető, és többféle rakétatípussal működhet.

A rendszer radarja több mint 150 kilométeres hatótávolságú. A PAC-2 rakéták robbanófejjel semmisítik meg a célpontot, míg a modernebb PAC-3 CRI változat közvetlen találattal dolgozik, nagyobb pontossággal. Bár eredetileg nem hiperszonikus rakéták ellen készült, 2023 májusában a Patriot sikeresen lelőtt egy orosz Kinzsal rakétát, amelyet Moszkva hiperszonikus fegyverként tart számon. A gyártó, Raytheon adatai szerint 2015 óta több mint 150 ballisztikus rakétát semmisítettek meg Patriot rendszerek harci környezetben.