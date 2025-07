Az amerikai Columbia Egyetem megállapodott a Donald Trump elnök vezette kormányzattal arról, hogy több mint 200 millió dollárt fizet a központi kormánynak a szövetségi kutatási pénzek újrafolyósításáért cserébe, amit az egyetemi antiszemitizmus elleni fellépés jegyében töröltek.

Trump itt is nyert: a tavalyi palesztinbarát tüntetések rossz kezelése miatt fizet most 200 millió dollárt a Columbia Egyetem / Fotó: AFP

Az egyetem szerdai bejelentése szerint 200 millió dollár kártérítést fizetnek három év alatt. A Fehér Ház közlése szerint pedig ezenfelül 21 millió dollárt a zsidó alkalmazottak ellen elkövetett azon polgárjogi jogsértések rendezésére, amelyek a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-i izraeli terrortámadását követően történtek.

Az amerikai kormányzat március elején 400 millió dollár szövetségi támogatás visszavonását helyezte kilátásba a Columbia Egyetem kapcsán arra az esetre, ha nem lépnek fel megfelelően az antiszemitizmus ellen. A New Yorkban működő egyetem ezután bejelentette, hogy teljesíti a feltételeket, és új intézkedéseket vezetett be, köztük a demonstrációk szabályainak módosítását és szervezeti változásokat.

A Columbia beleegyezett abba is, hogy átalakítják a hallgatói fegyelmi eljárásokat,

és az antiszemitizmus szövetségi szinten jóváhagyott definícióját alkalmazzák nemcsak az oktatásban, de annak a fegyelmi bizottságnak az esetében is, amely „az Izraellel szemben kritikusan gondolkodó” diákokat vizsgálja.

Trump kontra Harvard

Bostonban bíróság elé kerül az Egyesült Államok egyik legnevesebb egyeteme, a Harvard, és a Trump-adminisztráció közötti konfliktus, amely akár kétmilliárd dollárnyi szövetségi támogatás elvesztésével is járhat az intézmény számára. A Fehér Ház azzal vádolja az egyetemet, hogy nem lép fel megfelelően az antiszemitizmus ellen, és ragaszkodik a sokszínűséget és egyenlőséget támogató (DEI) programok megszüntetéséhez.

Emellett az adminisztráció korlátozni próbálja a Harvard hozzáférését ahhoz a vízumrendszerhez is, amely lehetővé teszi külföldi diákok felvételét. A Harvard válaszul keresetet nyújtott be, és azt kéri a bíróságtól, hogy per nélkül, gyorsított eljárásban döntsön az ügyben.