Zelenszkij iszkol, máris parlament előtt a korrupciós visszakozás

Továbbra sem csitulnak az ukrajnai korrupciós botrány körüli hullámok. Az ukrán parlamentje szavazáson fog dönteni Volodimir Zelenszkij elnök új törvényjavaslatáról, amely két korrupcióellenes ügynökség hatáskörét állítaná vissza, miután a közvélemény felháborodott, komoly tüntetések zajlottak országszerte és az ország szövetségesei is komoly bírálatokat fogalmaztak meg. A botrány nyomán és farvizén még az a spekuláció is feléledt, hogy Zelenszkij hatalma a vége felé közeledhet. Az elnök rohamban vonul vissza.

Volodimir Zelenszkij számára fontos az ország külföldi megítélése / Fotó: Andreas Solaro / AFP

A törvényhozók július 31-én szavaznak az új törvényjavaslatról – jelentette be Facebook-bejegyzésében pénteken Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök. A politikus egyúttal arra szólította fel a Verhovna Rada tagjait, hogy teljes mértékben támogassák a törvénytervezetet, hogy az elnök minél előbb aláírhassa azt.

A Bloomberg cikke szerint Sztefancsuk felhívása azt követően érkezett, hogy a parlament kedden elfogadott egy törvényt, amely a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt és a Korrupcióellenes Ügyészséget az elnök által kinevezett főügyész irányítása alá helyezné.

Zelenszkij visszavonta korábbi tervét

Volodimir Zelenszkij visszavonta a törvényt, miután az tömeges tüntetéseket váltott ki Ukrajna-szerte, először az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta. A törvény ráadásul Kijev külföldi partnereinél is kiverte a biztosítékot, még az EU is felemelte a szavát ez ellen. Ukrajna számára kifejezetlen kellemetlen, hogy azokkal az országokkal is konfrontálódik, akiknek a pénzügyi és katonai támogatására támaszkodik.

Mint ismert, az ukrán állambiztonsági szolgálat (SZBU) hétfőn nagyszabású razzia keretében letartóztatta az ország fő korrupcióellenes ügynökségének több tisztviselőjét. A ukrajnai hatóságok több tucat házkutatást is tartottak.

Ezt követően szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a 12 414-es számú törvényjavaslatot, amely lényegében korlátozza az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SZAP) függetlenségét azzal, hogy a hatóságokat alárendeli a főügyészségnek. Ez belföldön és külföldön egyaránt nagy felháborodást váltott ki.