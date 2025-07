Zelenszkij állítja: szuperüzletre készül Trumppal – ha ez igaz, az áttörés az oroszok elleni háborúban

Donald Trump amerikai elnök és ukrán hivatali partnere, Volodimir Zelenszkij egy „szuperüzlet” lehetőségét fontolgatják, amelynek keretében az Egyesült Államok a harctéren is kipróbált ukrán drónokat vásárolna, cserében Kijev vállalná, hogy jelentős mennyiségű amerikai fegyvert vásárol – mondta el az ukrán államfő a The New York Post című amerikai napilapnak adott, csütörtökön megjelent interjújában. Folytatódik a fegyverszállítás.

Folytatódik a fegyverszállítás / Fotó: Andrew Kravchenko

Zelenszkij nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy legutóbbi tárgyalásai Trumppal egy áttörést jelentő megállapodásról szóltak, amelyben az Egyesült Államok és Ukrajna egymás légi technológiájának támogatására kötelezné el magát, Kijev pedig felajánlaná, hogy megoszt minden tudást, amit a három éve tartó háborúban Oroszországgal szemben a modern hadviselésről tanult.

Az amerikai népnek szüksége van erre a technológiára. (...) Úgy gondolom, hogy ez valóban egy szuperüzlet, ami mindkét fél számára előnyös

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

„Készek vagyunk megosztani a tapasztalatot Amerikával és más európai partnerekkel” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy hasonló tárgyalásokat folytatnak Dániával, Norvégiával és Németországgal is.