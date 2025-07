Véget ért az orosz-ukrán tárgyalás: nagyszabású fogolycsere és remény a folytatásra

Bár az orosz–ukrán háború lezárása még messze van, és a béketárgyalások is lassú ütemben csordogálnak, időnként sikerül tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket. Az elmúlt napokban Isztambulban tárgyaltak Oroszország és Ukrajna képviselői, a törökországi egyeztetéseken több mint 1200 hadifogoly cseréjéről állapodtak meg a felek.

Orosz katonák hazatérése a legutóbbi fogolycsere alkalmával / Fotó: Russian Defense Ministry / AFP

A Pravda ukrán hírportál tudósítása szerint mindkét fél 1200 hadifoglyot ad át a másiknak. Mindannyian katonák. Az ukrán delegáció sajtótájékoztatóján ugyanakkor elhangzott, hogy a most bejelentett akció után is folytatni fogják a felek a cseréket. Ráadásul az a terv, hogy a közeljövőben nemcsak katonák, hanem civilek és köztük gyermekek is visszatérhetnek hazájukba.

Az egyeztetés során Oroszország felajánlotta azt, hogy újabb háromezer halott ukrán katona holttestét átadja. Moszkva ehhez kapcsolódóan egy rövid, 24–48 órás fegyverszünetet is javasolt a sebesültek és a holttestek elszállításához.

Újabb fogolycsere jöhet

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Georgij Tykhyi az isztambuli találkozót követően úgy nyilatkozott, hogy a mostani, immáron harmadik tárgyalási forduló során a hangulat némileg eltért a korábbi találkozóktól, kevesebb volt az érzelem, kevesebb a lírai rész, és több volt a konstruktív és nyugodt megbeszélés. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy Oroszország javaslata a front bizonyos szakaszaira érvényes, rövid ideig tartó tűzszünetről nem új, azonban ezt nem lehet valódi fegyverszünetnek nevezni.

A fogolycsere, amiről Törökországban megállapodtak, már a tizedik nagyszabású csere lesz a két fél között. A legutóbbi, kilencedik cserét éppen a tárgyalások napján, szerdán hajtották végre a felek, amikor is súlyosan beteg és súlyosan sebesült katonák térhettek haza.

A találkozó végén Ukrajna arra kérte Oroszországot, hogy még augusztus vége előtt tartson egy vezetői szintű találkozót Recep Tayyip Erdogan török elnök és Donald Trump amerikai elnök részvételével.

Az isztambuli egyeztetést követően Vlagyimir Medinszkij, Oroszország elnöki tanácsadója és az orosz delegáció vezetője az Izvesztya orosz hírportálnak számolt be a találkozó eredményeiről. Hangsúlyozta, hogy az előző, második tárgyalási fordulóban kötött összes humanitárius megállapodást teljesítették a felek. Ennek részeként Oroszország több mint hétezer ukrán katona holttestét adta vissza Ukrajnának, a csere az ukrán-belorusz határon történt.