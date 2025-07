Addig bírta az EU–Kína-béke, amíg a csúcs: Hszi és Von der Leyen máris tüzelnek egymásra, és Ukrajna sem maradt ki

„Ma az EU Kína teljes exportjának figyelemre méltó 14,5 százalékát teszi ki. Ugyanakkor Kína csupán exportunk 8 százalékát képviseli. Ezek a számok jól mutatják kapcsolatunk nagyságrendjét. Ugyanakkor egyre növekvő egyensúlytalanságra is rámutatnak. Ennek fő oka a kereskedelmi torzulások és a piaci hozzáférést akadályozó korlátok számának növekedése – fogalmaz a közlemény. – Az EU Kínával szembeni kereskedelmi hiánya az elmúlt évtizedben megduplázódott, és meghaladta a 300 milliárd eurót. Egyértelmű fordulóponthoz érkeztünk. Ahogy a kínai vezetésnek is elmondtuk: ahhoz, hogy a kereskedelem továbbra is kölcsönösen előnyös maradjon, kiegyensúlyozottabbá kell válnia” – folytatja.

Von der Leyen és Costa Pekingbe is elvitte magával a vállukra nehezedő ügyet: Ukrajnában dől el a Kína–EU-viszony / Fotó: AFP

Von der Leyenék ezt ecsetelgetik, majd eljutnak a tetőpontig: a találkozón felvetették azt a „kritikus ügyet” is, hogy Kína támogatja Oroszország agressziós háborúját Ukrajna ellen.

Meghatározó tényező lesz a jövőbeni kapcsolataink szempontjából, hogy Kína hogyan viszonyul továbbra is Putyin háborújához

– jutnak el a konklúzióhoz.

Hogy ez nem a vörös farok, hanem a fő üzenet, azt az idézett mondat is leszögezi, de az Európai Bizottság korábbi megnyilvánulásaiból is tudjuk. Az Európai Unió hétéves költségvetése tervezetének szövegében, amit a múlt héten tett közzé az Európai Bizottság, Ukrajna neve 46-szor szerepel. Németországé egyszer.

Hogy „esik le” mindez Pekingben, megtudhatjuk a következő hetekben-hónapokban. Hogy Washingtonban hogy, azt akár már sokkal hamarabb.