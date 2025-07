Trump totális győzelme: a Columbia után a Harvard is fizetne, nem is keveset

A Harvard Egyetem akár 500 millió dollárt is fizetne, hogy lezárja a Trump-kormányzattal fennálló vitáját – közölték név nélkül nyilatkozó források a The New York Timesszal. Az amerikai kormány a Harvardtól több mint dupláját követeli annak a 200 millió dolláros büntetésnek, amelyet a Columbia Egyetem vállalt a múlt héten egy hasonló megállapodásban. A források szerint Donald Trump amerikai elnök maga kérte, hogy a Harvard lényegesen többet fizessen.

A Harvard Egyetem fizetne Donald Trump kormányzatának / Fotó: Faith Ninivaggi / Reuters

A legnagyobb vita a külső felügyelet kérdésében alakult ki az egyetem és a kormányzat között. Míg a Columbia elfogadta, hogy egy külső megfigyelő felügyelje a megállapodás teljesülését, a Harvardnak aggályai vannak, mivel ezt az akadémiai szabadság korlátozásának tartja. Ez a kérdés akár „vörös vonal” is lehet a Harvard számára a tárgyalásokon.

Bár sem a Harvard, sem a kormány nem tette nyilvánossá, milyen feltételekben egyeznének meg, az egyetem vezetése már hónapokkal ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy egy egyezség még akkor is előnyös lehet, ha a bíróságon győznének. Így ugyanis elkerülhetnék a további összetűzést a Trump-kormányzattal.

A Harvard áprilisban pert indított a kormány ellen, miután az megnyirbálta a szövetségi kutatási támogatásokat. A tárgyalások részeként az egyetem várhatóan kiköti majd, hogy bármilyen megállapodás ennek a pernek a keretében jöjjön létre.

Trump pénzügyi feltételekhez való ragaszkodása azt mutatja, hogy stratégiát váltott: a kezdeti, ideológiai jellegű támadásokról – különösen az antiszemitizmus és a diverzitás, egyenlőség, inklúzió (DEI) kérdéseiben – most inkább a pénzügyi elszámoltatásra helyezte a hangsúlyt.

A Columbia Egyetem megállapodását a Fehér Ház precedensként kezeli, és más intézményektől is hasonló feltételeket vár el. Az oktatási szereplők vegyesen fogadták a Columbia döntését, míg egyesek elítélték, mások szükségszerű kompromisszumnak tartották.

A Harvard helyzete azonban összetettebb. Presztízse, vagyona, peres ügyei és elvi álláspontja miatt eltérő szempontokat kell mérlegelnie, mint más egyetemeknek. Alan M. Garber, a Harvard elnöke áprilisban egy nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy semmilyen kormánynak nem lenne szabad meghatároznia, mit taníthatnak, kit vehetnek fel, vagy milyen kutatási területeket követhetnek a magánegyetemek.