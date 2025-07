A Wall Street-i óriás Blackstone vezetője is a manhattani lövöldözés áldozata

A Blackstone befektetési vállalat egyik felsővezetője is a hétfő esti manhattani lövöldözés áldozatai között található – derül ki az alternatív befektetésekkel, például felvásárlásokkal foglalkozó óriás keddi közleményéből.

A lövöldözés New York belvárosában történt / Fotó: Anadolu via AFP

A 345 Park Avenuenél található felhőkarcolónál történt lövöldözés során Wesley LePatner is életét vesztette, aki az ügyvezető igazgató, és a Core+ ingatlanos részleg globális vezetője, valamint a cég Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) ingatlanalapjának a vezérigazgatója volt. LePatner 2014-ben csatlakozott a Blackstone-hoz, ahova a Goldman Sachstól érkezett – írja a Reuters.

A lövöldözés helyszíne nem csak a Blackstone-nak adott otthont

A hétfői lövöldözés helyszíne, a 345 Park Avenue nemcsak a Blackstone New York-i központjának, de az amerikai profi futballigának, az NFL-nek és a KPMG-nek is helyet adott többek között. A Blackstone vezérigazgatója, Stephen Schwarzman és elnöke, Jon Gray az alkalmazottaknak írt levélben a cég történetének legrosszabb napjaként írta le az esetet, miközben azt is közölték, hogy a vállalat irodája zárva lesz kedden. Később a cég egy Zoom hívást is tart a dolgozóknak.

Egy fegyveres, Shane Tamura hétfőn hatolt be az irodaházba, ahol lövöldözni kezdett egy puskával, legalább négy ember életét követelve ezzel, majd a 33. emeletre ment lifttel, ahol végzet magával.

Tamura holttestét a 33. emeleten találták meg, ahol a Rudin nevű, százéves ingatlancég található, amely nagyszámú irodaépületet birtokol a városban. A Blackstone munkatársai közvetlenül alatta dolgoznak, ahol bútorokat toltak az ajtók elé, hogy elbarikádozzák magukat a támadótól.