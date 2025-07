AstraZeneca: okosan elébe ment Trumpnak, és igen jól járt a gyógyszergyártó

Az új rák-, szív- és vesebetegség elleni gyógyszerei iránti erőteljes keresletnek köszönhetően a várakozásokat felülmúló második negyedéves gyorsjelentéssel rukkolt ki kedden az AstraZeneca, amely az amerikai vámfenyegetések hatására idejekorán fektetett be 50 milliárd dollárt tengerentúli kapacitásai bővítésére.

Hasít az AstraZeneca / Fotó: NurPhoto via AFP

Rekordbevételt ért el az AstraZeneca

A brit–svéd gyógyszeripari óriáscég kedden 2,17 dolláros részvényenkénti nyereségről számolt be az előző év azonos időszakában elért 1,98 dollár után. Az árbevétel pedig 11 százalékkal, 14,46 milliárd dollárra emelkedett, ami a cég szerint új rekordot jelent. A bevételeken belül két számjegyű százalékkal nőtt az AstraZeneca amerikai forgalma is a támogatások csökkentését célzó Medicare-reform dacára is.

A bevételnövekedés lendülete az első fél évben is folytatódott, és a diverzifikált termékköreinkből származó eredmények egészen kiválóak voltak

– kommentált Pascal Soriot vezérigazgató.

A londoni tőzsde legnagyobb vállalatának részvényei kedden kora délutánig 3,6 százalékkal, 111,7 fontra drágultak, ezzel április eleje óta a legmagasabb árfolyamot elérve. Év eleje óta 5 százalékkal erősödött az árfolyam.

Stabilan tartja pozícióját Amerikában a brit gyógyszergyártó

Az előregondolkodásnak és az AstraZeneca méretének hála a cég az amerikai vámoknak eleve csak korlátozottan negatív hatást tulajdonított, áprilisban kiemelve, hogy még abban az esetben is teljesíti éves célszámait, ha a gyógyszereit a többi iparágra jellemzően kivetett vámmal sújtják az Egyesült Államokban.

Pedig az amerikai piac az AstraZeneca bevételének több mint 40 százalékát adta például 2024-ben, s ezért a vállalat már Trump hivatalba lépése előtt is kiemelten kezelte a világ legnagyobb, évi 635 milliárd dolláros forgalmú piacát.

A hasonló méretű gyógyszergyártók közül a svájci Novartis júliusban szintén kijelentette, hogy az esetleges új amerikai vámok nem befolyásolják a 2025-ös előrejelzését.

Jól mentek az onkológiai gyógyszerek

Az AstraZeneca bevételeinek közel felét kitevő onkológiai gyógyszerek értékesítése 18%-kal, 6,31 milliárd dollárral nőtt. A Jefferies elemzői szerint a Tagrisso, a Lynparza, a Calquence, a Truqap és az Imfinzi gyógyszereket is tartalmazó gyógyszerek eladásai felülmúlták a várakozásokat.