Ukrajna IMF-támogatása is veszélybe került a korrupcióellenes szervek elleni támadással

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) sem rejtette véka alá elítélő véleményét a független ukrán korrupcióellenes szervezetek elleni támadásról és a döntés visszafordíásá követelte csütörtökön.

Zelenszkij kényelen volt meghátrálni, most úgy néz ki a korrupcióellenes servek függetlenek maradhatnak/Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Az IMF számára kulcsfontosságú a korrupcióelleni harc

Az IMF szerint a kedden az ukrán parlament által elfogadott, és még azon a napon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által alá is írt törvény aláássa az ország korrupcióellenes intézményeinek a hatékonyságát, ami a szervezet nézőpontjából a makroökonómiai stabiliást és növekedést is aláássa Ukrajnában – írja a Bloomberg.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a főügyészi hivatal hétfőn tartott házkutatásokat a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóhivatal (NABU) 19 alkalmazottjánál, majd kedden az ország törvényhozása megszavazta a NABU és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SZAP) függetlenségét felszámoló törvényt.

Mindezt szerte Ukrajnában tiltakozások követték, és az ország szövetségesei is elítélték a kezdeményezést.

Az IMF ukrajnai tevékenységében is fonos szerepet játszik a korrupcióellenes intézmények függetlensége, ami a szervezet szóvivője is hangsúlyozott csütörtökön. Nem csoda, hogy Zelenszkij a törvény keddi aláírása után csütörtökre már teljes hátraarcra kényszerült, és a nemzetközi hitelező jelezte azt is, hogy észlelték a visszavonulási szándékot.

A következő hetekben így folytatódhatnak az IMF és Ukrajna közötti tárgyalások, melyek az ország jövő évi finanszírozásáról szólnak.