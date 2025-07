Zelenszkij kénytelen volt meghátrálni a korrupcióellenes szervek elleni harcában

Totális hátraarcra kényszerült Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország korrupcióellenes szerveivel szemben folytatott harcában, miután csütörtökön közölte, hogy jóváhagyott egy törvénytervezetet, amely erősíti az ukrán rendvédelmi szerveket és a korrupcióellenes hatóságok függetlenségét. A javaslatot még aznap továbbítják a törvényhozásnak.

Zelenszkij kénytelen volt meghátrálni a belföldi és nemzetközi nyomás elől / Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij nem erre számított

Zelenszkij az X-en arról írt, hogy a tervezet kiegyensúlyozott, és fenntartja a korrupcióellenes szervek függetlenségét. Az elnök ígérete azután következik, hogy előbb hétfőn tartottak razziákat az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a főügyészi hivatal munkatársai a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóhivatal (NABU) 19 alkalmazottjánál, majd kedden az ország törvényhozása megszavazta a NABU és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SZAP) függetlenségét felszámoló törvényt, amelyet

Zelenszkij még aznap alá is írt.

A kedden elfogadott törvény a politikailag kinevezett főügyész fennhatósága alá rendelte volna a Majdani forradalom után létrehozott NABU-t és SZAP-ot, ami ellen Ukrajna több városában is tüntetéseken tiltakoztak, és kiváltotta Ukrajna szövetségeseinek a rosszallását is. A törvény elfogadása után szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke magyarázatot követelt, és Zelenszkij is már szerdán jelezte, hogy átgondolja a korrupcióellenes harc elleni törekvéseket.

Úgy tűnik, a külső és belső nyomás hatására az ukrán elnök meghátrált, de kérdés, hogy mi áll az ukrán parlament asztalára hamarosan megérkező javaslatban.