Elszabadult az erőszak Thaiföld és Kambodzsa között – 100 ezer embert telepítenek ki a határ közeléből

Tovább folytatódtak a harcok Thaiföld és Kambodzsa között pénteken, a két ország nehéztüzérségi párbajt folytatott a határ közelében. A thaiföldi hatóságok közlése szerint a határ menti térségből mintegy 100 ezer embert menekítettek ki.

Thaiföld szerint Kambodzsa az orosz BM–21 rakéta sorozatvetőt is bevetette a harcokban / Fotó: AFP

A thai hadsereg azt is közölte, hogy Kambodzsa nehéztüzérséggel és orosz gyártmányú BM–21 rakétasorozatvetőkkel indított támadásokat az ország ellen, amire a thai hadsereg a taktikai helyzetnek megfelelő tűzzel viszonzott.

Thaiföld és Kambodzsa egymást vádolják

A csütörtökön kirobbant harcokért mind a két fél a másikat vádolja, miközben a halálos áldozatok száma is folyamatosan nő a régóta vitatott határszakasz közelében kirobbant harcokban – írja a Reuters. A konfliktus órákkal azután robbant ki, hogy Thaiföld visszahívta nagykövetét Phnompenhből, miután egy thai katona taposóaknára lépett, melyet Bangkok szerint a közelmúltban helyezett el Kambodzsa.

A thaiföldi oldalon a halálos áldozatok száma péntek reggelre 15-re nőtt, közülük a ország egészségügyi minisztériuma szerint 14 civil,

miközben 46 ember, köztük 15 katona sebesüléseket is szenvedett. Kambodzsa nem közölt adatokat az áldozatokról és arról sem, hogy menekítettek-e ki civileket a háborús övezetből.

Csütörtökön Thaiföld már hat F–16-os vadászgépet is harckészültségbe helyezett, melyek közül az egyik csapást is végrehajtott egy kambodzsai célpont ellen. A lépés aláhúzza Thaiföld katonai fölényét szomszédjával szemben, melynek nincsenek vadászgépei, és a hadereje is jóval kisebb. Thaiföld régi szövetségese, az Egyesült Államok a harcok azonnali beszüntetésére szólított fel.

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) elnöke, Anvar Ibrahim malajziai miniszterelnök közölte, hogy beszélt mind a két ország vezetőivel, és a békés megoldást sürgette. Thaiföld és Kambodzsa egyaránt tagjai az ASEAN-nak.