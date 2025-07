Amerika újból hátat fordít az UNESCO-nak – Trump szerint túl woke lett

Az Egyesült Államok bejelentette, hogy 2026 decemberétől újra kilép az ENSZ kulturális és oktatási szervezetéből, az UNESCO-ból. A döntés hátterében a Trump-adminisztráció szerint az áll, hogy a szervezet „woke és megosztó kulturális és társadalmi célokat” támogat, amelyek szembemennek az „America First” külpolitikai elvekkel.

Amerika újból hátat fordít az UNESCO-nak – Trump szerint ideológiai háború folyik / Fotó: Hans Lucas via AFP

A párizsi székhelyű UNESCO világszerte 194 tagállamot fog össze, legismertebb tevékenységei közé tartozik a világörökségi helyszínek listázása, valamint az oktatás, tudomány és kultúra területén végzett nemzetközi együttműködés. Audrey Azoulay, a szervezet főigazgatója „sajnálatosnak, de előre láthatónak” nevezte az amerikai döntést, hozzátéve, hogy már készültek erre:

diverzifikálták a finanszírozást, mivel jelenleg a költségvetésük mindössze 8 százaléka származik az Egyesült Államoktól.

Ez nem az első alkalom, hogy az Egyesült Államok elhagyja a szervezetet: Trump már 2017-ben kiléptette az országot az UNESCO-ból, ám Joe Biden elnöksége alatt visszatértek. Még korábban, 2011-ben az Obama-kormány is felfüggesztette az évi 60 millió dolláros hozzájárulást a palesztin tagság miatt, akkor egy törvény tiltotta az ilyen helyzetekben történő támogatás folyósítását – írja a BBC.

Trump a WHO-ból is kiléptette az Egyesült Államokat

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése után nem sokkal kezdeményezte az Egyesült Államok kilépését a WHO-ból. A kilépési folyamat egy évig tart. Az Egyesült Államok a WHO legnagyobb kormányzati befizetője, a teljes költségvetés mintegy 18 százalékát biztosítja. A WHO már közvetlenül az USA bejelentése után is elrendelt néhány költségcsökkentő intézkedést. Az amerikai kormányzat azzal vádolta a WHO-t, hogy a koronavírus-járvány kezdeti szakaszában túlzottan engedékeny volt a kínai kormánnyal szemben, és bírálta a szervezet által előírt, szerintük aránytalanul magas pénzügyi hozzájárulásokat is.

Trump után Argentína is bejelentette kilépését a WHO-ból, miután Javier Milei elnök kormánya „mély nézetkülönbségekre” hivatkozott az egészségpolitika terén. A döntés bár nem rengeti meg a WHO működését, Argentína elveszíti a szervezet által biztosított szakmai és egészségügyi adatokat.