Szörnyű döntést hozott az Európai Unió: kiadják személyes adatainkat Amerikának – ez az indoklás

Az Európai Unió Törvényszéke szerdán elutasította azt a keresetet, amely a személyes adatok Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti továbbítását lehetővé tevő új jogi keret érvénytelenítését célozta – közölte a luxembourgi székhelyű testület. A bíróság ezzel megerősítette, hogy az Egyesült Államok a vitatott döntés elfogadásának idején megfelelő szintű védelmet biztosított az uniós polgárok személyes adatainak.

Érvényben maradt az Európai Unió határozata / Fotó: Shutterstock

A 2023-ban elfogadott európai bizottsági határozat hozta létre a transzatlanti adattovábbítás új rendszerét.

A keresetet egy francia parlamenti képviselő, Philippe Latombe nyújtotta be, aki kérte a döntés megsemmisítését, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államokban létrehozott adatvédelmi felülvizsgálati bíróság (DPRC) nem független, valamint az amerikai titkosszolgálatok a személyes adatok tömeges gyűjtését bírósági engedély nélkül folytatják.

Az európai uniós határozat érvényben maradt

Az uniós törvényszék azonban kimondta, hogy a DPRC működését és tagjainak kinevezését több garancia védi, tagjai függetlensége biztosított, munkájukba sem az igazságügyi miniszter, sem a titkosszolgálatok nem avatkozhatnak be. Azt is megállapították, hogy az amerikai jog utólagos bírósági ellenőrzést ír elő a hírszerzési műveletek esetében, ami megfelel az uniós jog által támasztott követelményeknek.

Az ítélet értelmében a törvényszék teljes egészében elutasította a keresetet. Az uniós bizottság a jövőben is köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az Egyesült Államok adatvédelmi szabályainak alkalmazását, és szükség esetén módosíthatja vagy felfüggesztheti a határozatot – áll a testület sajtóközleményében.