Ursula von der Leyen egyértelműen beszélt az amerikai béketervről – keményen üzent Putyinnak

„Bármely béketervnek maradéktalanul tükröznie kell az Európai Unió központi szerepét Ukrajna békéjének biztosításában” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke vasárnap.

Ursula von der Leyen egyértelműen beszélt az amerikai béketervről / Fotó: Sebastien Bozon / AFP

Az interneten is elérhető közleményében Ursula von der Leyen hangsúlyozta:

Bármely hiteles és fenntartható béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és véget kell vetnie a háborúnak, anélkül, hogy egy jövőbeni konfliktus magvait vetné el.

Közölte, hogy az Ukrajna szuverenitásához szükséges igazságos és tartós béke érdekében a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Szuverén nemzetként Ukrajna fegyveres erőire nem vonatkozhatnak olyan korlátozások, amelyek sebezhetővé tennék az országot a jövőbeni támadásokkal szemben, aláásva ezáltal az európai biztonságot is.

Hangsúlyozta:

Ukrajnának rendelkeznie kell azzal a szabadsággal és szuverén joggal, hogy saját maga válassza meg jövőjét.

Szavai szerint Ukrajna az európai jövőt választotta. Ez – mint mondta – az ország újjáépítésével, az uniós egységes piacba és az európai védelmi ipari bázisba való integrációjával kezdődik, majd az Európai Unióhoz való csatlakozással fejeződik be.

„Továbbra is együttműködünk Ukrajnával, tagállamainkkal, az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal, hogy valódi előrelépést érjünk el a béke érdekében”– fogalmazott.

Von der Leyen fontosnak nevezte, hogy a felek partnerként haladjanak előre, egyetlen úton. Leszögezte továbbá, hogy bármely megállapodásban szerepelnie kell azon kulcsfontosságú pontnak, mely szerint

az Oroszország által elrabolt minden egyes ukrán gyermeket vissza kell juttatni a családjához.

„Több tízezer rémült fiú- és lánygyermek rekedt Oroszországban, akik szeretteik után vágyakoznak. Ezen gyerekek hazajutását a napirendünk élére kell helyeznünk” – fogalmazott Ursula von der Leyen, majd arról tájékoztatott, hogy ennek érdekében az EU Ukrajnával és Kanadával közösen csúcstalálkozót szervez.

„Nem nyugszunk addig, amíg nem tér haza minden ukrán gyermek a családjához, ahová tartozik” – tette hozzá közleményében az Európai Bizottság elnöke.