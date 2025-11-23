Karácsonyi bevásárlás: megdöbbentő árak a határ túloldalán – ezekért a termékekért éri meg átugrani a szomszédba

Érdemes lehet a karácsonyi bevásárlást a déli szomszédunknál intézni, legalábbis a határ közelében élőknek, ugyanis számos élelmiszer, sőt jelenleg még az üzemanyag is olcsóbb Horvátországban a hazainál – derül ki a Sonline riportjából.

Kevesebbe kerülhet a karácsonyi bevásárlás a szomszédban / Fotó: CandyRetriever / Shutterstock

A lapnak egy a dél-somogyi határvárosban, Barcson élő olvasója adta az ötletet.

Mi nagyon sokat járunk át, és most ezért jöttünk, hogy itt kint vegyük meg a gyümölcsöt, hiszen a mandarin és a narancs eszméletlen jó áron van, és nagyon finom is. A karácsonyi bevásárlást is ide terveztük

– mondta az újságnak egy Andrea nevű barcsi lakos.

Narancs, mandarin, étolaj és hal – olcsóbb a karácsonyi bevásárlás Horvátországban

A Sonline első kézből is meggyőződött a horvátországi árakról, az egyik nagy viroviticai áruház kínálatából válogatva. Riportjukból kiderül, hogy

a narancs kilónkénti ára 758 forintnak megfelelő euróba került, amit Magyarországon egy nagyobb élelmiszerláncban 899 forintért árulnak.

A mandarin ennél is sokkal olcsóbb, 77 centbe, vagyis alig 300 forintba kerül a határ túloldalán.

Az étolajat akciósan 497 forintért, de anélkül is csupán 532 forintért kínálják, szemben a hazai 739 forintos árral.

A karácsonyi menü egyik kedvelt eleme, az afrikai tőkehal akciósan 1145 forint, akció nélkül pedig 1514 forintot kóstált, miközben egyes magyarországi élelmiszerláncoknál akár a 2000 forintot is eléri.

Az ünnepi díszekért nem éri meg átjönni, tankolni viszont érdemes

A Sonline beszámolója szerint a karácsonyi dekorációkon viszont itt nem igazán lehet spórolni, ezek ára ugyanis nagyon hasonló az otthoniakhoz.

A nagybevásárlást a tankolással viszont érdemes lehet egybekötni, ahogy számos határ közelében élő magyar jelenleg is teszi. Az üzemanyag ára a horvát oldalon most kedvezőbb, mint idehaza. A Sonline riportere szerint november 22-én 1 euró 45 cent – 555 forint – volt a benzin literenkénti ára, Magyarországon azonos időben a benzin ára átlagosan 579 forint volt.