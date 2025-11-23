Deviza
Brutális felvételek: Moszkvától nem messze, Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok – több ezren maradtak fűtés nélkül

Oroszországi hőerőművet támadott drónjaival Ukrajna, több ezer ember maradt fűtés nélkül. Ez az eddigi legjelentősebb ukrán dróntámadás, amelyet egy mélyen Oroszország területén található erőmű ellen hajtottak végre.
VG
2025.11.23., 12:54

Nagyszabású dróntámadást hajtott végre Ukrajna vasárnap a moszkvai régió egyik hő- és villamoserőműve ellen. A csapás hatalmas tüzet okozott, és több ezer ember maradt fűtés nélkül. A mostani Kijev eddigi legnagyobb támadása, amit egy mélyen Oroszország területén található erőmű ellen hajtottak végre – írja a Reuters.

Brutális felvételek: Moszkvától nem messze, Oroszország belsejében csaptak le az ukrán drónok – több ezren maradtak fűtés nélkül / Fotó: Sota News / X

A második világháború óta leghalálosabb európai konfliktus negyedik évében Oroszország folyamatosan támadja Ukrajna villamosenergia- és hőenergia-infrastruktúráját, míg Kijev eddig főként az orosz olajfinomítók, nyersolajterminálok és csővezetékek megsemmisítésére koncentrált.

Vasárnap kora reggel ukrán drónok támadták meg a Kremltől körülbelül 120 kilométerre keletre található 33 ezer lakosú város, Satura erőművét – közölte Andrej Vorobjov, Moszkva régió kormányzója.

A Telegramon közzétett videófelvételeken látható, ahogy lángok és fekete füst emelkedik az erőműből az éjszakai égboltra.

A drónok egy részét a légvédelmi erők megsemmisítették. Több drón az erőmű területére zuhant. Tűz ütött ki a létesítményben

– mondta Vorobjov, aki azt is közölte, hogy bekapcsolták a tartalék áramellátást, és mobil fűtőrendszereket telepítenek a területre, ahol fagypontközeli a hőmérséklet.

„Minden erőfeszítést megteszünk a fűtésellátás mielőbbi helyreállítására” – hangsúlyoztaVorobjov.

Az egyik helyi lakos szerint nincs fűtés. A Kommerszant újság a vészhelyzeti minisztériumra hivatkozva azt írta, hogy az erőműben három transzformátor gyulladt ki. Ukrajna egyelőre nem kommentálta az incidenst.

Az elmúlt hónapokban az orosz támadások miatt többször is áram- és fűtéskimaradások voltak Ukrajna egyes részein. Ukrajna eközben az olajipari létesítmények, és így az orosz olajbevételek célbavételével próbálta meg aláásni Oroszország háborús gazdaságát.

 

Ukrajna néhány áram- és fűtőművet is megsemmisített az orosz erők által ellenőrzött ukrán régiókban és az Ukrajnával szomszédos orosz régiókban, de eddig nem okozott jelentős károkat a Moszkvát és a környező, több mint 22 millió lakosú régiót ellátó áram- és fűtőművekben.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közlése szerint 75 ukrán drónt lőttek le, köztük 36-ot a Fekete-tenger felett és többet Moszkva régió felett. Oroszország Vnukovo repülőtere vasárnap körülbelül egy órára leállította a járatokat, majd újraindította őket.

A Satura Oroszország egyik legrégebbi erőműve, Vlagyimir Lenin alatt, a bolsevik forradalom után épült, és korábban tőzeggel működött. Ma már főként földgázt használ.

