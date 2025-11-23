Deviza
Magyarországon is része lesz a legó az óvodai oktatásnak?

Az építőjáték fejleszti a gyerekek finommechanikáját, ezért akár már az óvodákban is be lehetne vonni az oktatási tervbe.
VG
2025.11.23., 12:38

A legó fontos a gyermekek fejlődésében, mivel olyan feladatmegoldó gondolkodást ad, amelyet egész életünkben magunkkal viszünk – erről beszél Instagram-bejegyzésében Ovádi Péter kormánybiztos.

Lego, játék
A legó fejlesztő szerepe miatt része lehetne az óvodák oktatási tervének / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A politikus Prevics Attilánál, a veszprémi Játékbizi tulajdonosánál járt, ahol szóba került, hogy 

az építőjáték fejleszti a gyerekek finommechanikáját, ezért akár már az óvodákban is be lehetne vonni az oktatási tervbe.

 

Sok óvoda már most is ilyen céllal vásárol alapkockákat, és néha a szülők is ezt teszik. 

Több európai országban – köztük Magyarországon is – az óvodai oktatásban van olyan hely, ahol a legó (különösen a Duplo- és a Lego Education-készletek) használata beépült már a pedagógiai módszerek közé, de ez nem jelent általános, minden óvodára kiterjedő rendszert.

Magyarországon is van Lego Education-program óvodáknak, kínálnak foglalkozási lehetőségeket az elő­iskolás korosztálynak.

A Lego Steam Parkhoz van tanári útmutató, kifejezetten óvodapedagógusoknak: bemutatnak benne olyan kísérleteket, amelyeket oviskorú gyerekekkel lehet elvégezni.

Több európai országban beépült a legó az oktatásba is, különösen a STEAM- (tudomány, technológia, mérnöki tudomány, matematika) és robotikaórák keretein belül. 

Korábban már együttműködési megállapodás született a magyar kormány és a Lego között, így a magyar iskolákban is elérhetővé vált a dán cég játékain alapuló oktatási módszer. Nemcsak a programozást, de a matematikát és a nyelveket is építőkockákkal tanulhatják a diákok.

Van olyan EU-s projekt, ahol Lego Mindstorms robotokat használnak iskolai órákon, például Portugáliában és Spanyolországban is.

A népszerű építőjátékot gyártó dán vállalat erős gyártási kapacitással rendelkezik Magyarországon, 

idén szeptemberben Nyíregyházán átadták a világ második legnagyobb Lego-gyárát, amelyet 54 milliárd forintos beruházással bővítettek. 

A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a fejlesztést, amely 300 új munkahelyet teremtett, és 30 százalékkal növeli a termelési kapacitást. Az üzemben immár a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül.

