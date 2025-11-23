Fontos döntést hozott meg a Fidesz – kiderült, mikor dönt a képviselőjelöltjeiről

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően januárban hoz döntést a Fidesz országos választmánya a ’26-os választásokon induló Fidesz–KDNP-s képviselőjelöltekről – közölte a kormánypárt a Hirado.hu megkeresésére.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A hírportál emlékeztet rá, Orbán Viktor miniszterelnök júliusban Tusnádfürdőn úgy fogalmazott, „ha most vasárnap lenne a választás, a 106 körzetből 80-at mi nyernénk, ez fölényes győzelem és elsöprő többség”.

Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy 2022-ben 87 egyéni választókörzetben győztek, miért adnák alább ezt 2026-ban?

A kérdés azt követően vált aktuálissá, hogy a Tisza Párt a hét elején nyilvánosságra hozta lehetséges jelöltjeinek névsorát. Minden egyéni választókerületben három jelöltjelölt indul, akik közül előválasztáson dől el a jelölt személye. Ez alól az egyetlen kivétel a budapesti Hegyvidék, ahol Magyar Péter indul.

A kormányfő a Kossuth rádiónak adott szokásos pénteki interjújában arra a kérdésre, hogy a Tisza azt hangsúlyozza, hogy új jelöltekről van szó, Orbán Viktor először is sok sikert kívánt a jelölteknek, mondván: örül, hogy vannak olyan emberek Magyarországon, akik az életenergiájukat készek (…) a köz érdekében mozgósítani.

De amikor megnézem őket, mégiscsak azt a törvényszerűséget látom, mivel ez egy tízmilliós ország, hogy nincs itt három-négy politikai párt feltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány

– mondta.