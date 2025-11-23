Deviza
Orbán Viktor: Magyarország képes volt kimaradni egy őrületes hibából – a kormányfő kifejtette, mi van a magyar emberek lelkében

Ha nincs az ország vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.
VG
2025.11.23, 11:29
Frissítve: 2025.11.23, 12:23

„Hogyan lehet kimaradni a háborúból?” – tette fel a koránt sem költői kérdést Orbán Viktor vasárnapi Facebook-bejegyzésében, amiben a választ is megadja.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint nagyon erős egységre, a béke melletti elkötelezettségre van szükség / Fotó: Kurucz Árpád

A miniszterelnök szerint a válasz az, hogy pontosan úgy kell csinálni, ahogyan kimaradtunk a migrációból. 

Magyarország képes volt kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat, és átalakította magát egy bevándorló társadalomrendszerré. Abból ki tudtunk maradni. Ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból

– hangsúlyozza Orbán Viktor.

A migrációs csatából történő kimaradásunk oka a tapasztalata szerinte az, hogy az egy erőteljes társadalmi akaratra történt. Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.

A kormányfő szerint van a magyar emberek lelkében, szívében, történelmi tapasztalatában, ösztönrendszerében, zsigereiben egy háborúellenes akarat. Mi mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk. De ezt ki kell fejezni, ahogy ezt a migrációnál is megtettük.

Ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció: arról szólnak, hogy Magyarország nem akar háborúba menni, és hogy a magyarok pénze a magyaroké. 

Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket

– nyomatékosította Orbán Viktor, aki úgy véli, ez a nagy, egységes nemzeti kiállás segít minket abban, hogy Brüsszelben a diplomáciai tárgyalóasztalnál kívül tudjunk maradni, kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborúból.

