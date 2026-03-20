Ukrán aranykonvoj: óriási botrány tört ki az Oscsadbanknál, az orosz hadseregnek szállító céggel üzletelhettek – személyre szabott korrupciós rendszert tártak fel
Egy 140,9 millió hrivnya (mintegy 1,3 milliárd forint) értékű, akkumulátoros energiatárolók beszerzésére kiírt közbeszerzés miatt került újra reflektorfénybe az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank, miután a pályázaton egy olyan cég is elindult, melynek tulajdonosa az orosz hadiipart kiszolgáló beszállítói hálózathoz köthető. A helyzetet felismerő banki vezető az olcsóbb ajánlat elutasítása után később büntetőeljárás alá került, és fel is függesztették.
A történtekről Boriszlav Bereza volt ukrán parlamenti képviselő számolt be a Focus.ua felületén megjelent blogbejegyzésében. Elmondása szerint az Oscsadbank akkumulátoros energiatárolók és inverterek beszerzésére írt ki tendert, összesen 140,9 millió hrivnya értékben (megközelítőleg 1,3 milliárd forint). A pályázaton mindössze két cég indult, és
a tenderbizottság végül az olcsóbb ajánlatot hivatalosan „nem megfelelő reputáció” indokkal elutasította.
A kizárt ajánlattevő az Inkomtech Proekt nevű vállalat volt. A rendelkezésre álló adatok szerint a cég 75 százalékos tulajdonosa egy orosz állampolgár, Jurij Sumilin, aki a szentpétervári székhelyű PT Electronics holding tulajdonosa is. Ez a vállalat az egyik legnagyobb elektronikai disztribútor Oroszországban. Bereza állítása szerint a PT Electronics több nemzetközi szankciós listán is szerepel.
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma – az OFAC, vagyis a Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala – SDN-listára helyezte a céget, mivel az mikrocsipeket és más alkatrészeket szállít orosz dróngyártóknak. A vállalat az Európai Unió, Svájc, valamint az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Japán szankciói alatt is áll. A War & Sanctions adatbázis szerint a cég kapcsolatba hozható az Orlan-10 pilóta nélküli repülőgépek és a Leer-3 rádióelektronikai rendszerek gyártásához szükséges komponensek biztosításával.
Nemzetközi oknyomozó közösségek, köztük az InformNapalm adatai alapján
a PT Electronics 2023-ban kulcsszerepet játszott német Rohde & Schwarz berendezések orosz hadiiparba történő csempészésében.
Emellett Sumilin ukrajnai érdekeltségei az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) anyagaiban is megjelentek, ahol a gyanú szerint az agresszor állam tevékenységeinek finanszírozásával hozhatók összefüggésbe.
Teljes korrupciós káosz alakult ki az Oscsadbanknál
A vitatott közbeszerzési ügyletet végül az Oscsadbank igazgatóságának helyettes vezetője és pénzügyi igazgatója, Oleh Sztrinzsa állította le. Döntését azzal indokolta, hogy az olcsóbb ajánlat elfogadása nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
Az ügy azonban itt nem zárult le. A kijevi Pecserszki Kerületi Ügyészség később eljárást indított Sztrinzsa ellen, közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva. A vád szerint az állami bank végül magasabb áron vásárolt berendezéseket, ami kárt okozhatott az intézménynek. A pénzügyi vezetőt emiatt fel is függesztették tisztségéből.
Bereza értékelése szerint az ügy ellentmondásos: állítása alapján Sztrinzsa éppen egy olyan tranzakciót akadályozott meg, amely közvetlen kapcsolatban állhatott az orosz hadiiparral.
A volt képviselő úgy fogalmazott, hogy az ellene indított eljárás „a józan ész határain túlmutat”.
A blogbejegyzés kitér arra is, hogy Sztrinzsa korábban a bank beszerzési rendszerében rejlő korrupciós kockázatokra is felhívta a figyelmet. Állítása szerint a rendszer bizonyos szereplőkre volt „szabva”. Az ügyben a felügyelőbizottsághoz fordult, amelynek külföldi tagjai tanácsadókat vontak be, és korrupcióellenes javaslatokat fogalmaztak meg, ezek azonban nem valósultak meg.
Bereza azt a feltételezést is megfogalmazta, hogy a pénzügyi vezetőt büntetőeljárással próbálhatják hitelteleníteni. Egyúttal felszólította az Oscsadbank vezetését és az Ukrán Nemzeti Bank elnökét, Andrij Pisnyijt, hogy nyilvánosan reagáljanak a kialakult helyzetre.
Fordult az ukrán aranykonvoj: brüsszeli szál bukkant elő
A magyar hatóságok által lefoglalt ukrán aranykonvoj ügye újabb fordulatot vett, miután felmerült: a szállítmány hátterében akár nemzetközi, brüsszeli kapcsolatok is állhatnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanújával folytat vizsgálatot, miközben a konvoj célja és forrása továbbra is kérdéseket vet fel.
Az Oscsadbank volt, ami Ausztriából megrendelte a NAV által lekapcsolt konvojt.
A hatóságok szerint a lefoglalt szállítmány mérete és jellege önmagában is szokatlan: több tízmillió dollár és euró, valamint aranyrudak kerültek elő két páncélozott járműből, amelyeket volt katonák és egy titkosszolgálati tábornok kísért. Az is különösen feltűnő, hogy a befektetési aranyt nem kimenekítették a háborús övezetből, hanem éppen Ukrajna felé szállították.