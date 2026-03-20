Ukrán aranykonvoj: óriási botrány tört ki az Oscsadbanknál, az orosz hadseregnek szállító céggel üzletelhettek – személyre szabott korrupciós rendszert tártak fel

Egy 140,9 millió hrivnya (mintegy 1,3 milliárd forint) értékű, akkumulátoros energiatárolók beszerzésére kiírt közbeszerzés miatt került újra reflektorfénybe az ukrán állami tulajdonú Oscsadbank, miután a pályázaton egy olyan cég is elindult, melynek tulajdonosa az orosz hadiipart kiszolgáló beszállítói hálózathoz köthető. A helyzetet felismerő banki vezető az olcsóbb ajánlat elutasítása után később büntetőeljárás alá került, és fel is függesztették.

A történtekről Boriszlav Bereza volt ukrán parlamenti képviselő számolt be a Focus.ua felületén megjelent blogbejegyzésében. Elmondása szerint az Oscsadbank akkumulátoros energiatárolók és inverterek beszerzésére írt ki tendert, összesen 140,9 millió hrivnya értékben (megközelítőleg 1,3 milliárd forint). A pályázaton mindössze két cég indult, és

a tenderbizottság végül az olcsóbb ajánlatot hivatalosan „nem megfelelő reputáció” indokkal elutasította.

A kizárt ajánlattevő az Inkomtech Proekt nevű vállalat volt. A rendelkezésre álló adatok szerint a cég 75 százalékos tulajdonosa egy orosz állampolgár, Jurij Sumilin, aki a szentpétervári székhelyű PT Electronics holding tulajdonosa is. Ez a vállalat az egyik legnagyobb elektronikai disztribútor Oroszországban. Bereza állítása szerint a PT Electronics több nemzetközi szankciós listán is szerepel.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma – az OFAC, vagyis a Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala – SDN-listára helyezte a céget, mivel az mikrocsipeket és más alkatrészeket szállít orosz dróngyártóknak. A vállalat az Európai Unió, Svájc, valamint az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Japán szankciói alatt is áll. A War & Sanctions adatbázis szerint a cég kapcsolatba hozható az Orlan-10 pilóta nélküli repülőgépek és a Leer-3 rádióelektronikai rendszerek gyártásához szükséges komponensek biztosításával.

Nemzetközi oknyomozó közösségek, köztük az InformNapalm adatai alapján

a PT Electronics 2023-ban kulcsszerepet játszott német Rohde & Schwarz berendezések orosz hadiiparba történő csempészésében.

Emellett Sumilin ukrajnai érdekeltségei az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) anyagaiban is megjelentek, ahol a gyanú szerint az agresszor állam tevékenységeinek finanszírozásával hozhatók összefüggésbe.