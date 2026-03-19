Fordult az aranykonvoj: brüsszeli szál bukkant elő

A magyar hatóságok által lefoglalt ukrán aranykonvoj ügye újabb fordulatot vett, miután felmerült: a szállítmány hátterében akár nemzetközi, brüsszeli kapcsolatok is állhatnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanújával folytat vizsgálatot, miközben a konvoj célja és forrása továbbra is kérdéseket vet fel – írta a Magyar Nemzet.

Ukrán aranykonvoj: brüsszeli szál is felmerülhetett / Fotó: Oschadbank / Facebook

A hatóságok szerint a lefoglalt szállítmány mérete és jellege önmagában is szokatlan: több tízmillió dollár és euró, valamint aranyrudak kerültek elő két páncélozott járműből, amelyeket volt katonák és egy titkosszolgálati tábornok kísért. Az is különösen feltűnő, hogy a befektetési aranyt nem kimenekítették a háborús övezetből, hanem éppen Ukrajna felé szállították.

Pénzmosási gyanú és nyomozás az aranykonvoj ügyében

A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, és bár a hét ukrán állampolgárt nem gyanúsították meg, a nyomozás tovább folytatódik. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a szállítmány mögött állhat-e bűnszervezeti tevékenység, mivel az ilyen mennyiségű készpénz és arany használata gyakran a pénzmozgások elrejtését szolgálja.

Az ügy súlyát növeli, hogy az idei évben már több százmillió dollár és euró, valamint jelentős mennyiségű arany haladt át Magyarországon Ukrajna irányába, ami rendszerszintű pénzmozgásokra utalhat.

Felmerült a brüsszeli kapcsolat lehetősége

Az ügy egyik legérzékenyebb eleme, hogy egyes állítások szerint a pénz akár Brüsszelből is származhatott. Egy ukrán újságíró szerint a szállítmányt Volodimir Zelenszkijnek szánhatták, és azt politikai célokra, akár a magyarországi folyamatok befolyásolására használhatták volna.

A nyomozati anyaghoz csatolták ugyanis azt beadványt, amit Tényi István Diana Panchenko ukrán újságíró értesüléseire hivatkozva írt, miszerint a hazánkban lefoglalt aranyat és pénzt Brüsszelből Zelenszkijnek küldték, hogy azzal befolyásolja a magyar választásokat.

Ezek az állítások egyelőre nem nyertek hivatalos megerősítést, ugyanakkor a hatóságok vizsgálata kiterjedhet arra is, hogy a pénz eredete és felhasználása milyen nemzetközi kapcsolatokhoz köthető.