Teljesen érthetetlen: Ukrajna megnyitotta a Barátságot, aztán lebombázta a vezeték egyik csomópontját – Zelenszkijnek van mit megmagyarázni
Alig pár órával azt megelőzően, hogy Barátság kőolajvezeték forgalma Magyarország és Szlovákia felé újraindult, máris újabb támadás érte a rendszert: ukrán drónok csütörtök hajnalban csapást mértek az oroszországi Gorkij finomítóra és a hozzá kapcsolódó kulcsfontosságú szivattyúállomásra Nyizsnyij Novgorod térségében – írja a Kyiv Post. A helyszín stratégiai jelentőségű a Barátság-vezeték teljes hálózata szempontjából, így a támadás ismét kérdésessé teheti az olajszállítások stabilitását.
Fontos tudni, hogy a támadás olyan szakaszon történt, amely kulcsfontosságú egész Oroszország és európai exportja szempontjából.
A helyzet azért különösen nehezen értelmezhető, mert a Mol éppen hogy csak bejelentette csütörtökön délután, hogy megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába:
A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság-vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.
Ehhez képest csütörtök hajnalban ukrán drónok éppen a Barátság-vezeték egyik legfontosabb oroszországi csomópontját támadták meg.
A Transznyefty tulajdonában lévő Gorkij-létesítmény nemcsak finomítóként működik, hanem kulcsfontosságú átemelő- és tárolóállomás is a közép-oroszországi olaj Európa felé történő továbbításában.
Orosz források szerint legalább egy, de akár három nagyobb tűz is keletkezett, az egyik üzemanyag-tároló teljesen megsemmisülhetett. A lángok több tíz méter magasra csaptak fel, a fekete füstöt kilométerekről lehetett látni. A hivatalos orosz közlés szerint 154 ukrán drónt lőttek le országszerte, de a pontos károk mértékét egyelőre nem részletezték – írja a Kyiv Post.
Az Unian ukrán hírügynökség forrása három olajtároló felrobbantásáról vél tudni.
Az emiatt keletkezett, nagy kiterjedésű tűz 20 ezer négyzetméteres területet érintett. Azt is írja, hogy a Gorkij olajfinomító fontos láncszem az Oroszországi Föderáció olajszállítási rendszerében, része a Transznyefty-Felső-Volga Rt. struktúrájának. Az állomás fővezetékeken szállítja az olajat, különösen a Szurgut–Gorkij–Polock útvonalon. Biztosítja a nyersanyagok belső útvonalakra, különösen a ksztovói Lukoil-finomítóba történő szállítását.
„Az ilyen kulcsfontosságú állomások károsodása komoly zavarokat okoz az Orosz Föderáció olajellátásának logisztikájában.
- A fővezetékek működése megszakad,
- a finomítókban a feldolgozás hatékonysága csökken,
- a szállítási költségek pedig emelkednek.
Ennek eredményeként ez közvetlenül befolyásolja az orosz költségvetés bevételeit, amelyeket az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítanak” – jelentette az SZBU ukrán titkosszolgálat egyik tájékozott forrása.
Hogy lesz ebből kilencvenmilliárd eurós hitel?
A mostani támadás olajtárolók ellen történt, ami azt jelenti, hogy kicsi az esély arra, hogy ismét leáll a szállítás a Druzsbán. Ez sokkal inkább az oroszoknak szólt, főleg, hogy a Magyarországra és Szlovákiába történő szállítás újraindítása miatt kapta meg Ukrajna a 90 milliárd eurós hitelt, és fogadta el az EU az Oroszország elleni szankciók 20. csomagját.
Az Európai Unió ciprusi elnöksége a közelmúltban megerősítette, hogy a tagállamok egyhangú megállapodásával lezárult az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel és az Oroszország elleni szankciók 20. csomagjának elfogadására irányuló írásbeli eljárás Makis Keravnos ciprusi pénzügyminiszter azt nyilatkozta, hogy az Ukrajnának oly szükséges pénz kifizetése „a lehető leghamarabb megkezdődik” – írja a The Guardian.
A brüsszeli közlemény szerint a vonatkozó jogszabályok tanácsi elfogadása lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy a lehető leghamarabb, akár már 2026 második negyedévében megkezdje a hitel első részletének kifizetését Ukrajnának.
Az uniós tanács közleményében hangsúlyozta: a hitel 2026-ban és 2027-ben az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit fedezi majd. A finanszírozás szigorú feltételeihez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is – emelték ki.