Teljesen érthetetlen: Ukrajna megnyitotta a Barátságot, aztán lebombázta a vezeték egyik csomópontját – Zelenszkijnek van mit megmagyarázni

Alig pár órával azt megelőzően, hogy Barátság kőolajvezeték forgalma Magyarország és Szlovákia felé újraindult, máris újabb támadás érte a rendszert: ukrán drónok csütörtök hajnalban csapást mértek az oroszországi Gorkij finomítóra és a hozzá kapcsolódó kulcsfontosságú szivattyúállomásra Nyizsnyij Novgorod térségében – írja a Kyiv Post. A helyszín stratégiai jelentőségű a Barátság-vezeték teljes hálózata szempontjából, így a támadás ismét kérdésessé teheti az olajszállítások stabilitását.

Teljesen érthetetlen: Ukrajna megnyitotta a Barátság-vezetéket, aztán lebombázták – Zelenszkijnek van mit megmagyaráznia

Fontos tudni, hogy a támadás olyan szakaszon történt, amely kulcsfontosságú egész Oroszország és európai exportja szempontjából.

A helyzet azért különösen nehezen értelmezhető, mert a Mol éppen hogy csak bejelentette csütörtökön délután, hogy megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába:

A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság-vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.

Ehhez képest csütörtök hajnalban ukrán drónok éppen a Barátság-vezeték egyik legfontosabb oroszországi csomópontját támadták meg.

A Transznyefty tulajdonában lévő Gorkij-létesítmény nemcsak finomítóként működik, hanem kulcsfontosságú átemelő- és tárolóállomás is a közép-oroszországi olaj Európa felé történő továbbításában.

Orosz források szerint legalább egy, de akár három nagyobb tűz is keletkezett, az egyik üzemanyag-tároló teljesen megsemmisülhetett. A lángok több tíz méter magasra csaptak fel, a fekete füstöt kilométerekről lehetett látni. A hivatalos orosz közlés szerint 154 ukrán drónt lőttek le országszerte, de a pontos károk mértékét egyelőre nem részletezték – írja a Kyiv Post.

Az Unian ukrán hírügynökség forrása három olajtároló felrobbantásáról vél tudni.

Az emiatt keletkezett, nagy kiterjedésű tűz 20 ezer négyzetméteres területet érintett. Azt is írja, hogy a Gorkij olajfinomító fontos láncszem az Oroszországi Föderáció olajszállítási rendszerében, része a Transznyefty-Felső-Volga Rt. struktúrájának. Az állomás fővezetékeken szállítja az olajat, különösen a Szurgut–Gorkij–Polock útvonalon. Biztosítja a nyersanyagok belső útvonalakra, különösen a ksztovói Lukoil-finomítóba történő szállítását.