Totális fordulat: döntött a német fegyvergyártó óriás a magyar gyáráról, ez lesz a sorsa – a Rheinmetall végleg tisztázta, kivonul-e a harmadik legnagyobb városból

Nemrég többen is arról számoltak be, hogy a Rheinmetall alig fél éve átadott gyárán már tovább is adhat Szegeden. A német hadiipari vállalat most egyértelművé tette: szó sincs erről. Bár a cég valóban eladja polgári üzletágát, a szegedi üzem továbbra is működik, a katonai gyártás marad, a dolgozók állása pedig jelenleg nincs veszélyben.

Totális fordulat: döntött a német fegyvergyártó óriás a magyar gyáráról, ez lesz a sorsa – a Rheinmetall végleg tisztázta, kivonul-e Szegedről / Fotó: Facebook / ELI ALPS Laser Research Institute

A bizonytalanságot az okozta, hogy a Rheinmetall nemrég megállapodott a müncheni székhelyű Aequita ipari holdinggal a Power Systems nevű polgári üzletág értékesítéséről. A tranzakció részeként nyolc európai üzem kerül új tulajdonoshoz, köztük a tavaly decemberben átadott szegedi gyár civil tevékenysége is.

A Rheinmetall azonban a Szegeder kérdésére hangsúlyozta, hogy a szegedi telephely különleges helyzetben van. A létesítmény ugyanis nem kizárólag a Power Systems divízióhoz tartozik, hanem úgynevezett hibrid üzemként működik, ahol a polgári gyártás mellett a vállalat Electronic Solutions üzletága is jelen van katonai célú termeléssel.

Oliver Hoffmann, a Rheinmetall vállalati médiakapcsolatokért felelős alelnöke szerint

a szegedi gyár továbbra is hibrid telephelyként folytatja az eddig megkezdett utat.

A civil üzletág ugyan új tulajdonoshoz kerül, de az Aequita bérlőként marad a Rheinmetall tulajdonában lévő létesítményben.

Ez azt jelenti, hogy a Szegeden található, mintegy 85 ezer négyzetméteres ipari területen felépült, 15 ezer négyzetméteres gyár nem kerül ki a Rheinmetall érdekeltségi köréből. A katonai gyártás változatlanul a német vállalatnál marad, miközben a polgári termelést az új tulajdonos viszi tovább ugyanazon a telephelyen.

A dolgozók számára különösen fontos kérdés volt, hogy az üzlet milyen hatással lehet a munkahelyekre. Az Aequita korábban közölte, hogy a felvásárlással érintett vállalatoknál dolgozó mintegy 6250 alkalmazottat átveszi, és nem tervez leépítéseket. A társaság szerint a magasan képzett munkaerő jelenti a legfontosabb értéket, ezért a teljes állomány megtartására törekszik.

A Rheinmetall az elmúlt években látványosan a védelmi ipar felé fordult, amit az ukrajnai háború után megugró katonai megrendelések is erősítettek.

A cég ma már nemcsak szárazföldi fegyverrendszerekben érdekelt,

hanem egyre nagyobb hangsúlyt fektet a légvédelmi, tengeri és űripari fejlesztésekre is.

Ennek részeként fokozatosan kivonul az autóipari beszállítói piacról, amely évtizedeken keresztül a vállalat egyik meghatározó üzletága volt.