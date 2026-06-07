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Nagy változás történt a magyar vállalatok életében – már teljesen mást gondolnak a céges rendezvényekről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős átalakuláson megy keresztül a hazai corporate rendezvénypiac. A magyarországi vállalatok 2025-ben már merőben másként álltak a céges eseményekhez, mint korábban.
VG
2026.06.07, 18:58
Frissítve: 2026.06.07, 18:58

Jelentős szerkezeti átalakuláson megy keresztül a magyarországi vállalati rendezvénypiac. A cégek egyre tudatosabban szerveznek rendezvényeket: rövidebb időtartamú, kisebb létszámú, ugyanakkor magasabb minőségű és élményközpontú eseményeket keresnek. Az egynapos rendezvények aránya már meghaladja az 50 százalékot, miközben a többnapos programok visszaszorultak – derült ki a HotelPremio Group frissen publikált Corporate Event Focus Riport 2025 elemzéséből, amely több mint 1400 vállalati rendezvény-lekérés adatain alapul és részletes betekintést ad arról, miként alakultak a vállalati eseményszervezési szokások az elmúlt évben.

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Átalakulóban a magyarországi vállalati rendezvénypiac / Fotó: Northfoto

A tavalyi évben a legnagyobb növekedést a céges vacsorák, partik és csapatépítő események mutatták. A klasszikus konferenciák és workshopok részaránya csökkent, ami arra utal, hogy a vállalatok egyre inkább a közösségi élményekre és a munkatársi kapcsolatok erősítésére helyezik a hangsúlyt.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy bár a hazai vállalatok összességében költségtudatosabban működnek, az egy főre jutó rendezvényköltségek mégis számottevően emelkedtek. A prémium szolgáltatások, különösen a technikai megoldások, AV-eszközök és a magas színvonalú catering iránti kereslet látványosan nőtt. Az események közel harmadában már alapigény a professzionális technikai háttér.

„A rendezvénypiac egyszerre lett drágább és költségtudatosabb. A cégek kevesebb, de tudatosabban előkészített eseményt szerveznek, ahol a minőség, az élmény és a professzionális lebonyolítás kiemelt szerepet kap, így elemzésünk a rendezvényszervezők, szolgáltatók és a helyszínek számára is hasznos lehet. Nem vállalkoztunk a corporate rendezvények teljes körű elemzésére, mindössze azon szeletére kívánunk betekintést adni, amit a hozzánk érkező online lekérések által ismerünk. Miért osztjuk meg mindezt? Mert hisszük, hogy a tudásmegosztás közös érdek a sikeres munkához, ami jobb szolgáltatást, gyorsabb és hatékonyabb együttműködést, elégedett ügyfelet, elismerést jelenthet az egész szakmánk számára” – emelte ki Tatár György, a kutatást végző HotelPremio Group alapítója.

Szintén jelentős változások zajlottak a megrendelői összetételben is. Dinamikusan nőtt a mikrovállalkozások és startupok aránya, ami azt mutatja, hogy a rendezvényszervezés ma már nem csupán a nagyvállalatok eszköze. A kisebb cégek számára is fontos marketing- és közösségépítő platformmá váltak a corporate események.

Átalakulóban a vállalati szokások, a szenvedő iparágak itt is lassítanak

Földrajzi szempontból tovább erősödött Budapest és Pest megye dominanciája, 2025-ben az ajánlatkérések 90 százaléka innen érkezett. Ugyanakkor a balatoni régió népszerűsége is látványosan nőtt, három balatoni helyszín is bekerült a Top 10 legkeresettebb rendezvényhelyszín közé.

Átalakult az iparági erősorrend is:

  • visszaesett az autóipar és az építőipar szerepe,
  • miközben nőtt a pénzügyi szektor, az energetikai cégek és az IT-vállalatok aktivitása.

Az autóipari szereplők visszafogottabb ténykedése minden bizonnyal összefügg azzal, hogy a járműipar az elmúlt években egész Európában, és így Magyarországon is kihívásokkal teli időszakot él át, és több területen is igyekeznek visszafogni a költségeiket a szereplők.

Az elemzés szerint a következő időszak sikeres rendezvényszolgáltatói azok lehetnek, akik gyors ajánlatadással, rugalmas működéssel és komplex, „all-in-one” szolgáltatásokkal tudnak reagálni a változó ügyféligényekre. A Corporate Event Focus Riport 2025 a HotelPremio Group helyszínkereső platformjaira érkező vállalati rendezvény-lekérések alapján készült. A cégcsoport a második alkalommal készítette el a vállalati események piacára koncentráló elemzését.

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