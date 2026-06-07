Nagy változás történt a magyar vállalatok életében – már teljesen mást gondolnak a céges rendezvényekről

Jelentős szerkezeti átalakuláson megy keresztül a magyarországi vállalati rendezvénypiac. A cégek egyre tudatosabban szerveznek rendezvényeket: rövidebb időtartamú, kisebb létszámú, ugyanakkor magasabb minőségű és élményközpontú eseményeket keresnek. Az egynapos rendezvények aránya már meghaladja az 50 százalékot, miközben a többnapos programok visszaszorultak – derült ki a HotelPremio Group frissen publikált Corporate Event Focus Riport 2025 elemzéséből, amely több mint 1400 vállalati rendezvény-lekérés adatain alapul és részletes betekintést ad arról, miként alakultak a vállalati eseményszervezési szokások az elmúlt évben.

Átalakulóban a magyarországi vállalati rendezvénypiac / Fotó: Northfoto

A tavalyi évben a legnagyobb növekedést a céges vacsorák, partik és csapatépítő események mutatták. A klasszikus konferenciák és workshopok részaránya csökkent, ami arra utal, hogy a vállalatok egyre inkább a közösségi élményekre és a munkatársi kapcsolatok erősítésére helyezik a hangsúlyt.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy bár a hazai vállalatok összességében költségtudatosabban működnek, az egy főre jutó rendezvényköltségek mégis számottevően emelkedtek. A prémium szolgáltatások, különösen a technikai megoldások, AV-eszközök és a magas színvonalú catering iránti kereslet látványosan nőtt. Az események közel harmadában már alapigény a professzionális technikai háttér.

„A rendezvénypiac egyszerre lett drágább és költségtudatosabb. A cégek kevesebb, de tudatosabban előkészített eseményt szerveznek, ahol a minőség, az élmény és a professzionális lebonyolítás kiemelt szerepet kap, így elemzésünk a rendezvényszervezők, szolgáltatók és a helyszínek számára is hasznos lehet. Nem vállalkoztunk a corporate rendezvények teljes körű elemzésére, mindössze azon szeletére kívánunk betekintést adni, amit a hozzánk érkező online lekérések által ismerünk. Miért osztjuk meg mindezt? Mert hisszük, hogy a tudásmegosztás közös érdek a sikeres munkához, ami jobb szolgáltatást, gyorsabb és hatékonyabb együttműködést, elégedett ügyfelet, elismerést jelenthet az egész szakmánk számára” – emelte ki Tatár György, a kutatást végző HotelPremio Group alapítója.