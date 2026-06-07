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Easyjet

Megdöbbentő felvásárlást fontolgat az Air France KLM, ez teljesen átrendezheti az európai légi közlekedést

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Felvásárlási célponttá vált az EasyJet, egy amerikai befektetési alap hamarosan dönt az ajánlatról. Ehhez viszont európai partnerre van szüksége; az Air France KLM jelezte is érdeklődését.
D. GY.
2026.06.07, 17:16
Frissítve: 2026.06.07, 17:42

Az Air France KLM vezérigazgatója, Ben Smith jelezte, hogy nyitott lenne egy esetleges EasyJet-felvásárlási ajánlatban való részvétel megfontolására. Kijelentette, hogy megfontolná az amerikai Castlelake megkeresését, ha a befektetési társaság konkrét javaslattal állna elő.

Air France-KLM EasyJet
Az Air France KLM szívesen beszállna az EasyJet felvásárlásába  / Fotó: Yuriko Nakao

Smith az EasyJet résidő-portfólióját („slot portfolio”) „rendkívül lenyűgözőnek” nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy vállalata jelenleg nem vesz részt semmilyen ajánlatban. Hozzátette, hogy 

az Air France KLM már rendelkezik tapasztalattal a Castlelake-kel való együttműködésben, miután az elmúlt években közösen vettek részt a skandináv légitársaság, a SAS felvásárlásában.

Az EasyJet Európa-szerte birtokolt repülőtéri résidői rendkívül vonzók, ezért „nem meglepő”, hogy egy vállalat vagy befektetői csoport érdeklődik a légitársaság megvásárlása iránt – mondta Smith.

Az Air France KLM benne lenne a buliban

Arra a kérdésre, hogy az Air France KLM hajlandó lenne-e tárgyalni egy EasyJetre vonatkozó ajánlatról, Smith így válaszolt a Bloombergnek:

Természetesen, és arra számítok, hogy valamennyi versenytársunk ugyanígy tenne.

  • A Castlelake-nek európai partnerre lenne szüksége egy ajánlat sikeres megvalósításához, mivel a szabályozás nem teszi lehetővé, hogy egy amerikai vállalat többségi tulajdont szerezzen egy európai légitársaságban. 
  • A befektetési cég a múlt héten közölte, hogy mérlegeli az ajánlattételt, és a hónap végéig döntene arról, hogy hivatalosan is lép-e, vagy eláll a szándéktól.

Az EasyJet szerint egy esetleges ügylet jelentős kockázatokkal járna, és a társaság „rendkívül opportunistának” nevezte a felvásárlási kísérletet, tekintettel arra, hogy részvényeinek árfolyama jelenleg nyomott szinten van.

A Corriere della Sera csütörtöki értesülése szerint a Castlelake azt fontolgatja, hogy a hajózási és logisztikai óriással, az MSC Mediterraneannel közösen tegyen ajánlatot az EasyJetre. A lap két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozott.

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Párizs és Amszterdam továbbra is népszerű célpont

Smith a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) éves közgyűlésén, Rio de Janeiróban adott interjújában arról is beszélt, hogy az Air France KLM hálózatában továbbra is erős a kereslet, különösen az olyan európai csomópontok irányába, mint Párizs és Amszterdam.

Ugyanakkor figyelmeztetett: 

ha az üzemanyagárak emelkednek, a légitársaságnak jegyáremeléssel kell kompenzálnia a magasabb költségeket. Ez viszont visszafoghatja az utazási keresletet.

„Némileg sajnálatos, hogy sok utas még mindig nem bízik abban, hogy elegendő üzemanyag áll majd rendelkezésre – mondta. – Ezért azt tapasztaljuk, hogy az utasok egyre később foglalnak jegyet.”

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