Az orbáni és orbáni külpolitika különbségei: látszatszuverenitás és valós nemzeti érdekképviselet

A meghallgatás végére a technokrata álarc mögül előbukkant az a klasszikus keményvonalas atlantista megközelítés, ami az elmúlt évtizedek során számos konfliktushoz, köztük az orosz–ukrán háborúhoz is vezetett azáltal, hogy az orosz mozgásteret lassan, de folyamatosan szűkítette. Ez a fajta külpolitika nem csupán Európa energiaellátásának diverzifikálásáról szól, hiszen végső soron az olcsó csővezetéken érkező gázt egy sokkal drágább, tengeri úton érkező alternatívára cserélné, az orosz függést, pedig amerikaira. Erre is utalhatott Magyar Péter, amikor a szuverenitás részleges feladásáról beszélt? A Tisza-párt politikusai szerint megkülönböztetünk jó és rossz függést?

A helyzet súlyával az Európai Unió vezetése is tisztában volt, mint az egy 2014-es, Pasquale de Micco nevéhez fűződő biztonságpolitikai összefoglalóból kiderül. A dokumentum rámutat, hogy a krími válság vezetett az unió és Oroszország kapcsolatának megromlásához, ami mindkét fél számára hátrányos, részben energetikai, részben gazdasági szempontból. Ezt követően kezdődött meg a pánikszerű kutatás alternatív energiaforrások után, de az már egy évtizeddel korábban is világos volt, hogy ennek hatalmas ára lesz. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a váltás azokat az országokat viseli majd meg a legjobban, amelyek csővezetéken kapják az orosz energiahordozókat, de a radikális változás az egész Európai Uniót recesszióval és magas inflációval fenyegeti, mivel hosszú távon az orosz gáz minden más forrásnál olcsóbb. A kockázatok ellenére a szakértők konklúziója az volt, hogy az Európai Unió hajlandó magasabb árat fizetni az energiáért, a háztartásoknak pedig készen kell állniuk arra, hogy a téli hónapokban csökkentsék a fűtési hőmérsékletet, továbbá arra, hogy néhány, energiaigényes szektorban tevékenykedő vállalat áldozata lesz a küszöbön álló válságnak.

A dokumentum teljes bizonyossággal rávilágít arra, hogy az átállással és a keleti irányú expanzióval az Európai Unió hatalmas gazdasági kockázatot vállalt, tulajdonképpen egy ideológiai alapú, ipari öncsonkítást hajtott végre, miközben energiafüggőséget energiafüggőségre cserélt.

Az évekkel ezelőtt kezdődött folyamat mára kifejtette hatását, az orosz energia szinte teljesen kiszorult a piacról, helyét elsősorban az amerikai LNG vette át. Az amerikai export felgyorsítását célzó törvényhozási kezdeményezések 2014-ben ugyan nem váltak jogszabállyá, azonban Orbán Anita elmélete megvalósult, de Európa nem lett szuverén, csupán mástól vált függővé, míg a polgárok mindennapi élete megdrágult. Néhány politikus szerint megérte. Orbán Anita most ezt a mainstream megközelítést normalizálva, és hozzá igazodva jelölte ki Magyarország útját. Valóban megéri kicsinek lenni?

Ezzel szemben Orbán Viktor

A tizenhat évig regnáló magyar miniszterelnök nemzeti függetlenségről vallott véleményét ezzel szemben már jól ismerjük. Az elmúlt években feltette Magyarországot a nemzetközi politika térképére, számos alkalommal több ligával feljebb játszott, mint amire az ország gazdasági ereje predesztinálta volna, ennek hatása pedig nem maradt el.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Az európai vezetők között elsőként ismerte fel, hogy az unipoláris, amerikai hegemóniára épülő világrend egyre rohamosabb ütemben változik, és ennek megfelelően igyekezett irányítani a rábízott országot.

A világgazdaság súlypontja keletre tolódik

− mondta 2011-ben, és való igaz, hogy azóta Kína dinamikus fejlődésen ment keresztül, valamint az is, hogy a BRICS államok igyekeznek ellenpólust képezni a nyugati szövetségi rendszerrel szemben.

Kína nem csupán gazdaságilag, hanem katonailag is megerősödött az elmúlt évtizedben, így az Egyesült államoknak komolyan kell venni legfőbb riválisát, mivel Tajvan rendezetlen státusza az indo-csendes-óceáni térség egyik legsúlyosabb geopolitikai kockázata.

Orbán Viktor nem csupán gazdasági kérdésekben fogalmazott meg markáns, a mainstreamnek ellentmondó véleményt. A 2015-ös migrációs válság idején nyíltan és érthetően felhívta az európai vezetők figyelmét arra, hogy a külső határok megerősítésére van szükség, különben a schengeni rendszer összeomlása elkerülhetetlen. Ez nem történt meg időben, így Nyugat-Európa egyes országaiban már vannak olyan régiók, ahol a betelepülők többségben vannak. Számos svéd nagyváros peremein például olyan szegregátumok alakultak ki, ahol az arab primer nyelvvé vált, a tömeges bevándorlás pedig rendkívül mély törésvonalakat hozott létre a társadalom szerkezetében.

Magyarországnak a konnektivitás stratégiáját kell követnie

− nyomatékosította többször Orbán Viktor, és ennek az alapvetésnek mindvégig igyekezett megfelelni. Oroszországot nem barátként kezelte, sokkal inkább egy olyan nagyhatalomként, amely megkerülhetetlen, ezért igyekezett a détente politikáját folytatni, és gazdasági, valamint diplomáciai hasznot realizálni a kapcsolatból. Oroszország hosszú távon képes volt biztosítani az olcsó energiát Magyarország lakosságának, valamint versenyelőnyhöz juttatta a Molt régiós vetélytársaival szemben, aminek köszönhetően az olajipari vállalat sikeresen növelte stratégiai befolyását, és szépen gyarapodott. Orbán Viktor energiaszuverenitásért folytatott küzdelmét jól példázza az is, hogy mind az első, mind a második Orbán-kormány egyértelmű lépéseket tett az orosz érdekek kiszorításáért a magyar energetikai szektorból, sőt Orbán Anita szerint orosz olvasatban még rossz szomszédnak is számított. Orbán Viktor 2000-ben a Tiszai Vegyi Kombinát részvénycsomagjának orosz kézre kerülését akadályozta meg, míg 2011-ben visszaszerezte az orosz Szurgutnyeftyegaz Molban szerzett, 21,2 százalékos részesedését, így a szóban forgó részvénycsomag a magyar államhoz került.

Amikor a blokkosodás ellen emelte fel hangját, azt nem azért tette, mert fel kívánta rúgni a NATO vagy az Európai Unió keretrendszerét, sokkal inkább a nagyhatalmi befolyási övezetek elismerésének egy módja volt ez, és végtére is Vlagyimir Putyin szemszögéből vizsgálva ennek hiánya vezetett Ukrajna lerohanásához.

Mivel az európai konfliktus gyökere részben a nyugati szövetségi rendszer expanzív külpolitikája volt, ezért érdemes az Orbán Viktor és Orbán Anita stratégiája közötti fundamentális eltéréseket vizsgálni. Míg a keleti nyitás egy multipoláris világrendre építő, realista megközelítés, ami elsősorban gazdasági kapcsolatokra és a természetes befolyási övezetekre épít, addig a klasszikus atlantista iskola hívei sokszor a demokrácia köntösébe bújtatva képviselnek agresszív külpolitikai álláspontot.

Amennyiben Ukrajna kérdésében a nyugati államok nem hajlandók kompromisszumot kötni Oroszországgal, akkor a régió folyamatos nyomás alatt áll majd. Oroszországot gazdaságilag ki lehet meríteni ugyan, de ez egyértelműen megviseli az energiaimportra szoruló Európai Uniót is, továbbá Ukrajna felvétele a nyugati szövetségi rendszerekbe folyamatos geopolitikai feszültséget generálna. Mindemellett egy európai uniós NATO-tagállam, nagyszámú orosz kisebbséggel Oroszország határán, mind közép, mind hosszú távon biztonságpolitikai kockázatot jelenthet. A közvetlen orosz szomszédság veszélyeire Orbán Viktor 2022-ban már figyelmeztetett:

Magyarország nem akar szomszédos ország lenni Oroszországgal

− fogalmazta meg aggályait. Logikusnak tűnik, hogy amennyiben Magyarország számára, úgy az Európai Unió számára is kockázatot jelenthet egy ilyen irányú földrajzi átalakulás.

A jelenlegi, konfliktusokkal terhelt európai viszonyrendszer nem Magyarország hibás lépéseiből eredeztethető, mint azt számos Orbán Viktor-kritika megfogalmazza, hanem sokkal inkább az olyan realista, multipoláris világrendre építő, az európai államok mozgásterét tágító külpolitika hiányából, amit maga Orbán Viktor képvisel.

Ezért is fájó, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium egy egyszerű külügyminisztériummá devalvált. Ezzel szimbolikusan megszűnni látszik a realista gondolkodásmód, melynek helyét a hangzatos lózungokkal díszített, merjünk kicsik lenni stratégia veszi át. A demokrácia nevében Magyarország most ezt az utat választotta. Meglátjuk.